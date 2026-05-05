Preso após ser alvo da PF, deputado fala em 'tirar' a cabeça de opositor

247 - Alvo da Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal, o deputado estadual Thiago Rangel (Avante) falou em “tirar” a cabeça de um opositor. Agentes da PF foram às ruas para combater fraudes em compra de materiais e aquisição de serviços, como obras para reformas, no âmbito da Secretaria Estadual de Educação do RJ (Seeduc). A PF cumpriu determinações do Supremo Tribunal Federal (STF). As informações foram publicadas pelo Jornal Nacional.

Em uma das mensagens interceptadas, Thiago Rangel afirmou a um assessor como pretende calar um opositor na cidade de Campos: “Vou dar um jeito nele”, disse ele, acrescentando que vai mandar “uma surpresa” e que “depois de 12 tiros no portão, o recado está dado”.

Em outra conversa, Fábio Azevedo, apontado pela polícia como braço direito de Thiago Rangel, relatou o que pretende fazer com um outro adversário: “A gente tem que arrancar a cabeça dele sem dar direito para ele”. Thiago Rangel respondeu: “Safado! Vamos avaliar o melhor momento e tirar!”.

Na operação da PF, agentes saíram às ruas para cumprir 7 mandados de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, Bom Jesus do Itabapoana e Miracema. Ao menos Thiago Angel e outras seis pessoas foram presas. Conforme declarações enviadas pelo próprio deputado à Justiça Eleitoral, o patrimônio do parlamentar aumentou mais de 700% em dois anos.