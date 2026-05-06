Rio Sport Show 2026 consolida o crescimento do mercado fitness no Brasil

247 - Movimentando mais de R$ 20 bilhões anualmente, o Brasil vem se consolidando como um dos maiores mercados fitness do mundo. Um mercado que ainda está em forte expansão, e conta com um aliado de peso para aumentar a sua margem de crescimento: o bom momento econômico do País. Pensando nisso, as principais feiras do segmento no Brasil aumentaram seus investimentos para o ano de 2026 e apostam em novidades para atrair o público.

Depois da Arnold Sports South América – o maior evento fitness da América Latina - que teve a sua 12ª edição realizada em São Paulo, no mês de abril, e ocupou um espaço 60.000m2 do Expo Center Norte, a Rio Sport Show promete entregar a sua maior edição desde a sua estreia no calendário de eventos, em 1999, no Forte Copacabana.

A primeira edição da feira também marcou a estreia da Savaget Group no mercado de feiras fitness no país. A empresa comandada por Ana Paula Leal Graziano, que é sócia de Arnold Schwarzenegger no Brasil, é uma das principais promotoras de eventos no país, sendo a principal referência nos setores fitness, nutrição esportiva e saúde.

Durante entrevista à TV 247, a empresária falou sobre a expectativa para a realização da Rio Sport Show. Ana Paula lembra que “foram quase oito anos sem realizar a Rio Sport Show, e ano passado tomamos a decisão de retornar com a feira. Me traz uma alegria imensa voltar ao meu Rio de Janeiro, e fazer o evento na cidade novamente. Foi muito bacana este retorno com a Rio Sport Show, porque é um evento que ficou na memória do público, dos atletas e dos gestores do segmento fitness.”

Ana Paula Leal – que é a única mulher sócia de Arnold Schwarzenegger em todo o mundo - também falou sobre a importância da Rio Sport Show, do perfil de negócios que caracteriza a feira, e sobre o maior número de investimentos destinados a ela nesta edição.

“Tudo que fazemos hoje com a Arnold Sports, que é um evento muito grande, teve seu início muito em função da Rio Sports Show, que foi construída lá atrás. As pessoas brincam que a Arnold Sports caiu no meu colo, mas nós sempre estivemos nos preparando para algo grande, realizando a Rio Sport, a ExpoNutrition, de uma forma que quando a grande oportunidade veio, nós já tínhamos experiência. Principalmente, através da Rio Sport Show, que foi um grande marco desde 1999.”, disse a CEO da Savaget.

Com relação ao tamanho da feira, Graziano explica que “esse ano nós ampliamos a área dentro do ExpoRio, e vai ter espaço para gestores de academia, de hotéis, de clubes e de condomínios, além de um congresso que já está vendido para a área de gestores. Queremos que a Rio Sport Show volte a ser o que sempre foi, quando chegamos a ocupar todo o Píer Mauá com a feira.”

Com a promessa de que a edição de 2027 será ainda maior do que a deste ano, a Rio Sport Show segue como uma das mais importantes feiras de fitness e bem-estar do Brasil. Criando uma atmosfera de intercâmbio tecnológico, e apresentando o que há de mais moderno em equipamentos, produtos e serviços para a indústria, a feira é uma boa oportunidade para fazer grandes negócios.