Rodrigo Neves, do PDT, defende aliança com Lula para resgatar o Rio de Janeiro

No dia em que as pesquisas reforçaram a posição de liderança de Lula na disputa presidencial, o ex-prefeito de Niterói e pré-candidato ao governo estadual se encontrou com o ex-presidente e falou em “sólida e histórica aliança entre trabalhistas e petistas” edit

247 - Do mesmo PDT de Ciro Gomes, que fez do ex-presidente Lula seu principal adversário - tanto quanto Jair Bolsonaro -, o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves faz o caminho inverso e nesta quarta-feira (10) ofereceu seu futuro palanque no Rio de Janeiro ao petista.

Depois de já ter declarado seu voto ao ex-presidente e feito gestos de aproximação ao líder petista nas redes sociais, Rodrigo Neves, que deve se candidatar ao governo do Estado com uma campanha no campo progressista, registrou ter tido “excelente encontro” com o postulante à presidência.

“Conversamos sobre a sólida e histórica aliança entre trabalhistas e petistas no Leste Fluminense e a grave crise”, relatou. Ele estava na companhia do presidente do PT-RJ, João Maurício, e do prefeito em exercício de Niterói, Paulo Bagueira.

“Conversamos ainda sobre a importância de se construir uma ampla aliança regional para derrotar o bolsonarismo e reconstruir o nosso estado a partir das eleições do próximo ano”, acrescentou. “Sempre defenderei o diálogo e o respeito entre todo campo democrático para enfrentar os retrocessos sociais, econômicos, ambientais e democráticos no nosso país e no estado”, completou.

O encontro acontece no mesmo dia em que a Pesquisa Genial/Quaest reforça a posição de liderança de Lula na disputa presidencial. De acordo com o levantamento, Lula tem 56% dos votos válidos e lidera em todos os cenários. Ele também venceria todos os demais candidatos em um eventual segundo turno.

Acompanhado pelo Presidente do PT-RJ e do Prefeito em exercício de Niterói, amigos João Maurício e Paulo Bagueira, tive excelente encontro com o ex Presidente Lula.

Conversamos sobre a sólida e histórica aliança entre trabalhistas e petistas no Leste Fluminense e a grave crise

Voltei a ressaltar as políticas públicas que ele fez durante seus dois mandatos e que foram determinantes para dar mais dignidade e melhores oportunidades de vida para milhões de cariocas e fluminenses, sobretudo os mais pobres. — Rodrigo Neves (@_RodrigoNeves_) November 10, 2021

sociais, econômicos , ambientais e democráticos no nosso país e no estado.

Precisamos de serenidade, capacidade de diálogo,sensibilidade social,boa experiência administrativa e coragem para reconstruir o Estado do Rio e resgatar a esperança da nossa população em um futuro melhor. — Rodrigo Neves (@_RodrigoNeves_) November 10, 2021