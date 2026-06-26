Cotado para disputar o governo de MG, Rogério Correia lança pré-candidatura à reeleição pelo PT

247 – O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou que está disposto a abrir mão de disputar a reeleição à Câmara dos Deputados caso o Partido dos Trabalhadores defina outra estratégia para as eleições de 2026 em Minas Gerais. As informações foram publicadas pelo Metrópoles.

Embora vá oficializar neste sábado (27), em Belo Horizonte, sua pré-candidatura à reeleição para a Câmara, Correia ressaltou que seguirá a orientação do partido caso seja convocado para outra missão eleitoral, incluindo uma eventual candidatura ao governo de Minas Gerais.

"O plano A, no meu caso, é reforçar a estratégia de ampliar a bancada, trabalhar para ser reeleito e se possível com boa votação. Mas a estratégia que for articulada pelo partido a partir da reeleição do Lula, precisa ser prioridade e jamais diria NÃO ao presidente e ao país. Tudo que for politicamente necessário para derrotar o bolsonarismo e reeleger Lula, estou dentro", declarou o parlamentar.

A manifestação ocorre em meio às articulações internas do PT para definir o nome que disputará o governo mineiro em 2026. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dirigentes da legenda defendem que a ex-prefeita de Contagem Marília Campos reveja sua intenção de disputar uma vaga no Senado e aceite concorrer ao Palácio Tiradentes.

Lula e Marília devem se reunir nos próximos dias para discutir o cenário eleitoral. A direção petista considera estratégica a apresentação de uma candidatura própria ao governo de Minas Gerais.

A posição de Rogério Correia também é interpretada como um contraponto ao posicionamento de Marília Campos. A ex-prefeita tem mantido sua intenção de disputar o Senado e classificou como um equívoco a decisão do PT de priorizar uma candidatura própria ao governo estadual.

Marília segue defendendo a construção de uma frente ampla com outras legendas do campo progressista e de centro, entre elas MDB, PSB, PDT, Rede e PSOL, como estratégia para enfrentar a direita em Minas Gerais.

Além de Rogério Correia e Marília Campos, outros nomes são mencionados nas discussões internas do PT para uma eventual candidatura ao governo do estado. Estão entre os cotados o deputado federal Reginaldo Lopes, a ex-reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Sandra Goulart, e a deputada estadual Beatriz Cerqueira.