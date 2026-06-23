Correia denuncia fake news sobre Bolsa Família: 'bolsonaristas não gostam de ver comida na mesa do pobre' (vídeo)

247 – Vice-líder do governo federal na Câmara dos Deputados, Rogério Correia (PT-MG) denunciou nesta terça-feira (23) que a oposição ao presidente Lula espalha notícia falsa sobre o Bolsa Família. Em discurso na Casa Legislativa, o parlamentar sinalizou que oposicionistas à gestão liderada pelo Partido dos Trabalhadores em nível nacional tentam transmitir a mensagem de supostos desvios do dinheiro do programa. O investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) superou R$ 13,08 bilhões, apontaram números divulgados em 17 de junho. O benefício médio de R$ 677,66 chegou a mais de 19,34 milhões de famílias, que somaram cerca de 50,1 milhões de pessoas.

"É isso que a direita gosta de fazer. 'Ah, esse programa não serve, isso aí não devia ter. Esses pobres gastam o dinheiro tomando cachaça'. Quem falava isso? (Jair) Bolsonaro", afirmou o parlamentar na Câmara. Correia também escreveu na plataforma. "Sabe quem não gosta de ver o pobre com comida na mesa? Bolsonaristas e a extrema-direita!", publicou.

De acordo com o deputado, sem o Bolsa Família, "o povo brasileiro estaria passando fome". "E o Lula tirou de novo o Brasil do mapa da fome. É um dos melhores programas que o mundo já viu. Até o Paulo Guedes chegou, em um determinado momento, a elogiar o Bolsa Família. Um dos melhores projetos de distribuição de renda do mundo."

Em 28 de julho de 2025, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU) anunciou que o Brasil não está mais no Mapa da Fome. O anúncio foi feito pela nesta segunda-feira (28.07) em Adis Abeba, Etiópia. O resultado refletiu a média trienal 2022/2023/2024, que colocou o país abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente.

Foi a segunda vez que o governo retirou o País dessa condição: a primeira foi em 2014, após 11 anos de políticas consistentes. Naquele ano, o Brasil era presidido por Dilma Rousseff, que, dois anos depois, foi vítima de um golpe.

Declaração de Paulo Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, elogiou o presidente Lula e o Bolsa Família, ao fazer um discurso na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, em 3 de abril de 2019, no governo de Jair Bolsonaro (PL).

"Vários governos que passaram gastaram R$ 300 bilhões, R$ 400 bilhões por ano pagando juros da dívida sem tomar nenhuma medida para corrigir. E o Lula chegou e pegou R$ 10 bilhões só, e atingiu 40 milhões de família favoravelmente com o Bolsa Família. Isso é um impacto extraordinário. Mereceu ganhar uma eleição, duas eleições. Soube trabalhar. Com pouco dinheiro melhorou a vida de muitos de brasileiros", disse Guedes

Estatísticas

O Bolsa Família registrou a entrada de mais de 140 mil novas famílias na Regra de Proteção em junho, elevando para 2,26 milhões o número de lares atendidos por esse mecanismo. Os grupos beneficiados conseguiram aumentar a renda acima do limite inicial de permanência no programa, mas continuam recebendo apoio financeiro. As informações são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Dados divulgados pelo MDS em 17 de junho mostram que as famílias enquadradas na Regra de Proteção recebem, em média, R$ 369,27 por mês. A medida permite que beneficiários que ultrapassem a renda de R$ 218 por pessoa permaneçam no programa por até 12 meses, desde que a renda per capita não supere R$ 706.

O mecanismo busca assegurar uma transição mais segura para famílias que aumentam seus rendimentos. Nesses casos, o programa mantém o pagamento de 50% do valor médio do benefício durante o período de adaptação à nova condição financeira. A ampliação do número de beneficiários nessa modalidade indica que milhares de famílias conseguiram elevar a renda familiar sem perder imediatamente o suporte oferecido pelo programa social.

Gráfico. Foto: Reprodução (247/IA)

Benefícios adicionais

Além do valor principal, o Bolsa Família mantém uma estrutura de benefícios complementares destinada a crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes. As famílias que estão na Regra de Proteção e têm direito aos adicionais recebem metade do valor correspondente. Em junho, o Benefício Primeira Infância destinou R$ 1,19 bilhão para 8,43 milhões de crianças com até sete anos incompletos. Cada beneficiário recebe R$ 150 adicionais.

O Benefício Variável Familiar Criança contemplou 11,61 milhões de crianças e adolescentes entre sete e 16 anos incompletos. O investimento alcançou R$ 535,24 milhões. O Benefício Variável Familiar Adolescente distribuiu R$ 124,84 milhões para 2,74 milhões de jovens com idade entre 16 e 18 anos incompletos.

Entre as gestantes, mais de 670 mil mulheres receberam o Benefício Variável Familiar Gestante. O repasse totalizou R$ 31,33 milhões, com adicional individual de R$ 50.O Benefício Variável Nutriz alcançou 336,7 mil famílias com crianças de até seis meses de idade. O programa destinou R$ 16,2 milhões para esse público, também com pagamento adicional de R$ 50 por família.

Distribuição por regiões

A Região Nordeste concentra o maior contingente de beneficiários do Bolsa Família. Em junho, mais de 8,97 milhões de famílias receberam recursos do programa. O investimento do MDS na região ultrapassou R$ 6,03 bilhões, com benefício médio de R$ 672,95 por domicílio.

Na Região Sudeste, o programa atende 5,5 milhões de famílias. O repasse total chega a R$ 3,68 bilhões, enquanto o benefício médio alcança R$ 671,23. A Região Norte reúne 2,49 milhões de famílias contempladas e registra o maior benefício médio do país: R$ 706,91 por lar. O investimento do MDS na região soma R$ 1,76 bilhão.

No Sul, o Bolsa Família chega a 1,32 milhão de famílias. O valor médio recebido é de R$ 672,93, com transferência total de R$ 889,67 milhões. A Região Centro-Oeste contabiliza 1,03 milhão de famílias beneficiadas. O programa movimenta R$ 713,1 milhões na região, com benefício médio de R$ 688,06 por domicílio.