Rogério Correia prevê impeachment de Trump: 'derrota no Congresso é certa'

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira (12) e previu o impeachment do político estadunidense, que determinou o sequestro de Nicolás Maduro, além de interferir na soberania venezuelana e do continente sul-americano.

“Trump vaiado e não consegue falar nos EUA! A derrota nas eleições para o Congresso é certa e dependendo do tamanho, terminará em impeachment no meio de seu mandato”, escreveu Correia na rede social X.

“Além do repúdio interno, a Venezuela se mobiliza contra o império e China e Europa se preparam para rechaçar a política externa imperialista!”, acrescentou o parlamentar.