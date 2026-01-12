Trump impõe tarifa adicional de 25% para qualquer país que faça negócios com o Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (12) que qualquer país que mantenha relações comerciais com o Irã será submetido a uma tarifa de 25% sobre todos os negócios realizados com os EUA. A declaração foi feita por meio de uma publicação na rede social Truth Social. As informações são da agência Reuters.

Tarifa com efeito imediato, diz Trump

Segundo Trump, a medida passa a valer de forma imediata e não admite exceções. "Com efeito imediato, qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã pagará uma tarifa de 25% sobre todo e qualquer comércio realizado com os Estados Unidos da América", escreveu o presidente estadunidense.

Ainda na publicação, Trump classificou a decisão como definitiva. "Esta ordem é final e conclusiva", afirmou, sem detalhar como a medida será operacionalizada nem quais países poderão ser diretamente afetados.





Política externa de agressões

A declaração ocorre em meio às tensões envolvendo a política externa dos Estados Unidos em relação ao Irã e às sanções econômicas impostas ao país. Além disso, Trump também vem adotando uma retórica agressiva contra outras nações, como no caso do sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro e dos ataques ao líder colombiano Gustavo Petro.