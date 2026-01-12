Ali Khamenei: Irã frustrou planos de “inimigos estrangeiros”

247 - O líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, disse nesta segunda-feira (12) que a mobilização pró-governo em Teerã foi um “aviso aos políticos americanos”.

“Essas manifestações, repletas de determinação, frustraram planos de inimigos estrangeiros, que seriam executados por mercenários nacionais. A grande nação do Irã expôs a si mesma sua determinação e sua identidade aos inimigos”, acrescentou.

Manifestantes fazem protestos desde 28 de dezembro e cobram melhora na condução da economia. O aiatolá Ali Khamenei afirmou que as mobilizações são patrocinadas por estrangeiros, como os Estados Unidos.