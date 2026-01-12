Trump afirma que Irã entrou em contato para negociar com os EUA

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (11) que o Irã entrou em contato com o governo norte-americano no sábado com o objetivo de negociar.

Segundo Trump, o contato partiu diretamente do governo iraniano. “Eles ligaram ontem [...] O Irã ligou para negociar”, declarou o presidente dos Estados Unidos, ao comentar o episódio.

A CNN relata que Trump afirmou ainda que a iniciativa revela um esgotamento por parte das lideranças iranianas diante da postura adotada por Washington. “Os líderes do Irã querem negociar [...] Acho que eles estão cansados de apanhar dos Estados Unidos. O Irã quer negociar conosco”, disse o presidente, mantendo um tom duro ao se referir à relação entre os dois países.

As declarações foram feitas poucos dias depois de Trump afirmar a jornalistas que os Estados Unidos poderiam “intervir” caso Teerã recorresse à violência contra manifestantes. No mesmo domingo, a CNN noticiou que o presidente norte-americano avalia diferentes caminhos de atuação, que incluem desde possíveis ações militares até o endurecimento de sanções econômicas.

De acordo com a emissora, entre as alternativas em análise estão medidas contra autoridades do governo iraniano ou contra setores estratégicos da economia do país, como o energético e o bancário, em meio ao agravamento do cenário político interno no Irã e ao aumento da pressão internacional.