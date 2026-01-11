Trump analisa planos para intervenção no Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou a analisar uma série de cenários de possível intervenção no Irã após a intensificação de protestos e a resposta violenta das forças de segurança iranianas. De acordo com autoridades americanas, o governo avalia diferentes caminhos diante da crise, enquanto cresce o número de vítimas e detenções no país. As informações são da CNN.

Com base em relatos de dois funcionários do governo dos Estados Unidos que acompanham diretamente as discussões internas sobre o tema, Trump foi informado nos últimos dias sobre planos variados de atuação, incluindo alternativas que não envolvem necessariamente o uso direto da força militar americana.

Entre as opções em análise está a possibilidade de cumprir ameaças recentes feitas pelo próprio presidente, caso o governo iraniano continue utilizando força letal contra manifestantes. Apesar disso, as autoridades ressaltam que nenhuma decisão final foi tomada até o momento, embora a hipótese de uma ação esteja sendo considerada com seriedade.

Parte das discussões no alto escalão do governo norte-americano envolve medidas de pressão que não passariam por uma intervenção militar direta. Ainda assim, o agravamento do cenário interno no Irã mantém o tema no centro da agenda da Casa Branca, especialmente diante da escalada de mortes e prisões.

Dados da Human Rights Activists News Agency (HRANA), organização sediada nos Estados Unidos, apontam que 466 pessoas morreram desde o início dos protestos, que se espalharam pelas 31 províncias iranianas há cerca de duas semanas. O número, no entanto, pode ser maior, uma vez que as autoridades do país impuseram bloqueios nacionais ao acesso à internet e às comunicações telefônicas, dificultando a verificação independente das informações.

Em meio à crise, Trump se manifestou publicamente nas redes sociais no sábado (10), ao comentar a situação no país. “O Irã está vislumbrando a LIBERDADE, talvez como nunca antes”, escreveu o presidente. Em seguida, acrescentou: “Os EUA estão prontos para ajudar!!!”.