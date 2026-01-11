Manifestantes do Irã matam autoridades e atacam prédios do governo

247 - Manifestantes causaram danos a propriedades públicas e privadas em Teerã, enquanto o prefeito da capital, Alireza Zakani, relatou ataques contra instalações das forças de segurança em 8 de janeiro, além de incêndios em ônibus, caminhões de bombeiros e ataques a bancos. A televisão estatal, por sua vez, noticiou vítimas durante os acontecimentos, sem especificar de que lado. A agência Fars informou no sábado que seis agentes das forças de segurança do Irã foram mortos durante protestos na província meridional de Fars. Ao menos 120 agentes de segurança e outros funcionários do governo teriam ficado feridos durante a instabilidade.

Além disso, o promotor Ali Akbar Hosseinzadeh e vários agentes das forças de segurança foram mortos durante protestos em massa na província de Khorasan do Norte, no noroeste do Irã, afirmou na sexta-feira o principal juiz da província, Reza Baratizadeh. Em Teerã, manifestantes danificaram 26 agências bancárias e dez prédios governamentais, além de incendiarem 25 mesquitas, informou o prefeito. Postos policiais também foram atacados, segundo Zakani. Ao todo, 48 caminhões do Corpo de Bombeiros enviados para conter incêndios pela cidade foram completamente destruídos pelo fogo.

“Ontem à noite, durante a instabilidade na cidade de Esfarayen, o promotor da cidade, Ali Akbar Hosseinzadeh, acompanhava a situação no local junto com as forças de segurança e de aplicação da lei. Um grupo de manifestantes violentos, a maioria deles não residentes de Esfarayen nem da província de Khorasan do Norte, incendiou o prédio onde o promotor e os agentes se encontravam, impedindo que equipes médicas prestassem socorro”, declarou Baratizadeh, citado pela emissora iraniana IRIB.

Em várias cidades iranianas, os protestos se transformaram em confrontos com a polícia. Manifestantes entoaram palavras de ordem críticas ao governo da República Islâmica. Também foram registradas vítimas entre as forças de segurança e os manifestantes.

Agentes das forças de segurança do Irã detiveram mais de 100 pessoas acusadas de participar dos tumultos em massa e de usar armas contra civis e policiais, afirmou Murad Moradi Karnachi, chefe do distrito de Baharestan, na província de Teerã, no sudoeste do país, no sábado.

Na quinta-feira, marchas de protesto ocorreram em várias regiões do Irã após um chamado de Reza Pahlavi, descendente do xá do Irã deposto em 1979.

Na noite de sexta-feira, o porta-voz da polícia iraniana, Saeed Montazer Al-Mahdi, afirmou que a situação em todo o Irã estava calma, um dia após a onda de instabilidade que atingiu o país.

Entenda - Em 29 de dezembro de 2025, comerciantes começaram a realizar protestos no centro de Teerã em razão de uma forte queda no valor do rial iraniano. A Fars informou que empresários que participavam das manifestações estavam incentivando seus colegas a fechar as lojas e aderir ao movimento. Em 30 de dezembro, estudantes de universidades de Teerã se somaram à instabilidade. Em 2 de janeiro, a agência Mehr noticiou que um grupo de indivíduos mascarados e não identificados, armados com armas de fogo, apareceu nas ruas da província de Ilam. Nos últimos dias, os confrontos entre manifestantes e forças de segurança se intensificaram, principalmente nas províncias ocidentais.

Os distúrbios atingiram seu auge em 8 de janeiro, quando ao menos 11 civis foram mortos, incluindo uma criança. Vários agentes das forças de segurança também morreram. O prefeito de Teerã, Alireza Zakani, afirmou que os manifestantes incendiaram 25 mesquitas, saquearam 26 bancos, três hospitais, dez prédios governamentais, 48 caminhões de bombeiros, 42 ônibus e veículos de ambulância, além de 24 apartamentos.

Teerã responsabiliza Washington por alimentar os protestos recentes no Irã e incentivar a instabilidade, afirmou o representante permanente do país na ONU, Amir Saeid Iravani, em carta enviada ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Iravani destacou que o Irã condena “a conduta contínua, ilegal e irresponsável dos Estados Unidos da América, em coordenação com o regime israelense, ao interferirem nos assuntos internos do Irã por meio de ameaças, incitação e do incentivo deliberado à instabilidade e à violência”, bem como a transformação de manifestações pacíficas em distúrbios violentos e atos de vandalismo.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, discutiu os protestos no Irã com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no sábado, informou o New York Times, citando fontes.

Anteriormente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, advertiu as autoridades iranianas sobre possíveis consequências caso manifestantes fossem mortos. No sábado, Trump declarou que Washington estava pronta para “ajudar” o Irã.

Ainda no sábado, Reza Pahlavi, filho do xá do Irã deposto em 1979, publicou um novo vídeo na plataforma X conclamando a população iraniana a uma greve geral. Segundo ele, o objetivo dos protestos seria a preparação para ocupar e manter ruas e instalações estrategicamente importantes. Pahlavi já havia apelado anteriormente ao presidente dos Estados Unidos para que interviesse no Irã. (Com informações da Sputnik).