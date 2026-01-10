Governo do Irã convoca mobilização popular contra protestos nas ruas

247 - O governo do Irã convocou uma grande mobilização popular para a próxima segunda-feira, após o meio-dia, na Praça da Revolução, em Teerã, nas proximidades do mausoléu que abriga os restos mortais do imã Ruhollah Khomeini. O local tem forte simbolismo histórico, por estar associado à liderança religiosa que impulsionou, ainda no exílio, a revolução islâmica que derrubou a monarquia do xá Mohammad Reza Pahlavi e levou à proclamação da República Islâmica. As informações são da Prensa Latina.

O chamado ocorre após uma série de protestos registrados na capital iraniana e em outras cidades do país. Segundo dados divulgados sem confirmação oficial, as manifestações resultaram na morte de cerca de 60 civis e integrantes das forças de segurança, além da detenção de um número indeterminado de manifestantes.

Em meio à escalada de tensão, o Ministério das Relações Exteriores do Irã divulgou um comunicado atribuindo a atual crise econômica às sanções impostas ao país por sucessivos governos dos Estados Unidos. De acordo com a chancelaria, as medidas punitivas adotadas por Washington têm impactado diretamente a economia iraniana, agravando as condições sociais e alimentando o descontentamento popular.

No dia seguinte aos protestos, o líder espiritual do Irã, Ali Khamenei, que não ocupa cargo formal no governo, mas exerce enorme influência política e religiosa no país, fez duras declarações contra os manifestantes. Ele classificou os participantes dos atos como “vândalos”, acusando-os de dar crédito a declarações “mentirosas e distorsionadas” feitas pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.