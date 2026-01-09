TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Trump diz que reunião com o “príncipe herdeiro” do Irã, Pahlavi, não seria apropriada

      A postura do presidente dos EUA indica que ele espera para ver se os protestos conseguem desestabilizar o governo iraniano

      O presidente dos EUA, Donald Trump - 18/12/2025 (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)

      247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não demonstrou disposição para se encontrar com Reza Pahlavi, o príncipe herdeiro exilado e filho do falecido Xá do Irã, onde ocorrem manifestações contra o governo há pelo menos 12 dias seguidos, deixando mais de 60 mortos, apontaram contagens de organizações de direitos humanos atuando no país asiático. 

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      "Acho que deveríamos deixar todo mundo sair e ver quem surge", disse Trump ao apresentador de rádio conservador Hugh Hewitt na quinta-feira (8). "Não tenho certeza se isso seria necessariamente uma coisa apropriada a fazer”.

      O presidente Donald Trump disse, nos últimos dias, que haverá um "inferno a ser pago" se o movimento de protesto for reprimido. O relato saiu na Reuters. Até o momento, a postura do chefe da Casa Branca indica que ele está esperando para ver se os protestos conseguem desestabilizar o governo.

      Os atos começaram no final de dezembro em Teerã por causa da crise econômica. A moeda do país, o rial, perdeu metade de seu valor frente ao dólar no ano passado e a inflação ultrapassou os 40% em dezembro. Mobilizações já aconteceram em 25 das 31 províncias iranianas, segundo uma contagem da agência de notícias AFP.

      Irã reage

      Nesta sexta (9), o governo iraniano acusou os EUA e Israel de colocar mercenários nas mobilizações generalizadas que tomaram as ruas do país nas últimas semanas.

      Conforme a agência de notícias Tasnim, ligada ao governo iraniano e ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), "na noite passada, mercenários dos EUA e de Israel incendiaram o santuário sagrado de Hazrat Sabzghaba (irmão do imã Reza, que a paz esteja com ele). Também atearam fogo a vários bancos e mesquitas, causando grandes danos a bens públicos na cidade de Dezful".

      O chefe do Judiciário iraniano, Gholamhosein Mohseni Ejei, afirmou que “não haverá clemência para quem ajuda o inimigo contra a República Islâmica”. Ele acusou os Estados Unidos e Israel de tentarem desestabilizar o país.

      O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, determinou na quarta-feira (7) que as forças de segurança diferenciem os manifestantes motivados pela situação econômica dos “desordeiros” que, de acordo com ele, atuam contra a segurança nacional. A porta-voz do governo, Fatemeh Mohajerani, classificou os manifestantes como “nossos filhos” e defendeu o diálogo.

      Relembre

      O Irã é um dos principais rivais dos EUA na política internacional. Nos últimos anos, o governo estadunidense e potências aliadas voltaram a alertar para a hipótese do desenvolvimento de um programa nuclear. 

      O governo iraniano nega e denuncia tentativa de o Ocidente interferir na soberania do país. O Irã também negou que pretende desenvolver armas nucleares e sustenta que seu programa é pacífico.

      Outro interesse dos EUA é no petróleo. De acordo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), o Irã foi o sexto maior produtor em 2024, com 3,2 milhões de barris por dia. O Brasil foi o quinto (3,3 milhões). Os EUA ficaram em primeiro (13,2 milhões), seguidos por Arábia Saudita (8,9 milhões), China (4,2 milhões), e Iraque (3,8 milhões). 

      Artigos Relacionados

      Tags