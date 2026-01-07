Austrália pede que cidadãos deixem o Irã diante de agravamento das tensões diplomáticas

247 - O governo da Austrália emitiu um alerta de segurança recomendando que todos os seus cidadãos deixem imediatamente o Irã, caso seja seguro fazê-lo, diante da rápida deterioração do ambiente de segurança e do aumento das tensões diplomáticas entre os dois países. A orientação também inclui a recomendação para que australianos evitem qualquer viagem ao território iraniano.

O aviso foi divulgado por meio de comunicado oficial do governo australiano, que justificou a decisão com base no agravamento do cenário político e de segurança no Irã, além do enfraquecimento das relações diplomáticas bilaterais. Como parte das medidas adotadas, a Austrália suspendeu as operações de sua embaixada em Teerã.

Segundo o governo australiano, o alerta ocorre em meio a uma grave disputa diplomática que se intensificou nos últimos meses. Em agosto de 2025, Canberra expulsou o embaixador do Irã no país, acusando o governo iraniano de envolvimento na coordenação de ao menos dois ataques antissemitas registrados em Sydney e Melbourne ao longo de 2024.

As autoridades australianas afirmam que a escalada das tensões tornou o Irã um ambiente considerado de alto risco para estrangeiros, especialmente cidadãos australianos. Diante desse cenário, o governo orienta que quem ainda estiver no país procure deixar o território iraniano o quanto antes, desde que existam condições seguras para isso.

Além da recomendação de saída imediata, o aviso oficial também reforça que não devem ser realizadas novas viagens ao Irã. O governo alertou ainda que a assistência consular poderá ser limitada, uma vez que a embaixada australiana em Teerã teve suas atividades suspensas temporariamente.

A decisão reflete a avaliação das autoridades australianas de que a situação no Irã é volátil e imprevisível, tanto do ponto de vista político quanto de segurança interna. O governo ressaltou que seguirá monitorando os desdobramentos e poderá atualizar as recomendações conforme a evolução do cenário.

Em resposta, o governo iraniano negou as acusações feitas por Canberra e afirmou que pretende adotar medidas diplomáticas recíprocas. Até o momento, não há informações sobre negociações para a retomada do diálogo entre os dois países ou sobre a reabertura da representação diplomática australiana em Teerã.