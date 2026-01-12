Sob agressão dos EUA, preços disparam na Venezuela

247 - Agredida pelo governo Donald Trump, a Venezuela está com uma inflação insustentável para boa parte da população, nos primeiros dez dias após forças dos Estados Unidos sequestrar Nicolás Maduro.

“Dias antes do que aconteceu (a retirada de Nicolás Maduro do poder) a caixa grande de ovos custava seis dólares. Agora está em oito dólares (o equivalente a R$ 42). O que já era caro, ficou ainda mais", afirmou uma professora de dança de 65 anos que recebe pouco mais de um salário mínimo. Ela mora com o marido e dois filhos no centro de Caracas. O relato saiu no Portal Uol.

De acordo com informações publicadas no Portal Uol, um cartaz de um açougue no Centro de Caracas mostrou um quilo de carne para bife a U$ 16 (o equivalente a R$ 86). O bofe, o corte mais barato, superou os dois dólares por quilo.

A Venezuela está sendo agredida pelos EUA, que buscam ter o controle do petróleo venezuelano. O país sul-americano tem cerca de 300 bilhões de barris, o que representa cerca de 17% das reservas de petróleo em nível internacional, informou a Opep.