Romário insiste em defender Bolsonaro e atacar o PT: "o país estava assolado na corrupção"

"Sr. Haddad, sou muito grato pelo BPC na Escola, que beneficiou 400 mil crianças", afirmou o senador do PL-RJ. "Mas isso não me impede de dizer que o país estava assolado pela corrupção", acrescentou ao rebater Fernando Haddad, que teceu críticas ao parlamentar, defensor do governo Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O senador Romário (PL-RJ) rebateu o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, após o petista criticar o parlamentar, que defendeu o governo Jair Bolsonaro.

"Sr. Haddad, sou muito grato pelo BPC na Escola, que beneficiou 400 mil crianças. Agradeço como pai de uma adolescente com Síndrome de Down e senador. Mas isso não me impede de dizer que o país estava assolado pela corrupção e que, agora, está melhor em relação a isso", afirmou o senador no Twitter.

Ao criticar Romário, ex-prefeito disse na terça-feira (12) lembrou que o ex-jogador tem uma filha com deficiência e recordou a declaração do ministro da Educação, Milton Ribeiro, para quem as crianças deficientes "atrapalham" o aprendizado nas escolas. "É duro ver o pai de uma delas apoiar um governo que acha que essas crianças atrapalham", escreveu Haddad na rede social.

PUBLICIDADE

Em entrevista ao canal do YouTube "Tapa na Cara" neste domingo (10), o parlamentar afirmou que Bolsonaro "tem feito coisas positivas para o nosso país". "Erra em alguns momentos, principalmente com a pandemia. Deixou de ter algumas ações, falou algumas coisas que poderia não ter falado", disse.

O ex-jogador foi detonado nas redes sociais, após declarar apoio a Bolsonaro.

PUBLICIDADE

Sr. Haddad, sou muito grato pelo BPC na Escola, que beneficiou 400 mil crianças. Agradeço como pai de uma adolescente com Síndrome de Down e senador. Mas isso não me impede de dizer que o país estava assolado pela corrupção e que, agora, está melhor em relação a isso. — Romário (@RomarioOnze) October 13, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE