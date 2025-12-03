TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sudeste

      Rota matou homem ao confundi-lo com chefe do PCC, diz jornalista

      O verdadeiro alvo é Adilson da Daghia

      Viaturas da Rota (Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)

      247 - Um homem identificado como Carlos Alves Vieira, de 48 anos, conhecido como Ferrugem, foi morto pela Rota na última sexta-feira (28) após ser confundido com um dos chefes do PCC que usa o mesmo apelido, informou o jornalista Josmar Jozino, do portal UOL.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      O verdadeiro alvo, Adilson da Daghia, de 56 anos, cumpre pena de 27 anos pelo assassinato do juiz Antônio José Machado Dias e está foragido desde a saída temporária de dezembro de 2023. Ele é procurado pelo serviço de inteligência.

      A morte ocorreu em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, quando policiais abordaram Carlos por suspeita de transportar drogas, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo. Ele era conhecido na região e não tinha relação com o líder criminoso procurado.

      O caso foi registrado à época na Delegacia de Itaquaquecetuba e é investigado como morte decorrente de intervenção policial.

      Artigos Relacionados

      Tags