São Paulo divulga protocolos para funcionamento de igrejas durante a fase vermelha

Apesar do endurecimento de regras de isolamento social no estado, Doria classificou estabelecimentos religiosos como serviços essenciais

247 - Antes do anúncio por parte do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de que todo o estado voltará à fase vermelha do Plano SP, o governo publicou, na terça-feira (2), protocolos que orientam o funcionamento de igrejas, templos e estabelecimentos religiosos.

Por decisão de Doria, igrejas são consideradas serviços essenciais e, por este motivo, podem funcionar durante a fase vermelha.

O documento, elaborado em parceria com representantes dos setores e validado pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, lista as seguintes orientações:

Nível de ocupação máxima no local deve ser de 30%; Obrigatoriedade de tirar a temperatura antes do ingresso no local; Obrigatoriedade no fornecimento de álcool em gel; Obrigatoriedade de uso de máscara durante todo o período da cerimônia inclusive pelos celebrantes e assistentes; Distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas dentro do local; Todas as pessoas devem estar sentadas; Horários devem ser espaçados para evitar aglomeração na entrada e saída; Assegurar a ventilação adequada do local de realização da celebração religiosa, mantendo todas as portas e janelas abertas o todo tempo; Sempre que possível, eliminar rituais envolvendo toques e não compartilhando objetos; Suspender os coros temporariamente, devido ao potencial de contaminação desta atividade.

