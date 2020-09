São Paulo pode ter "chuva preta" este fim de semana devido à fumaça das queimadas no Pantanal

A cidade de São Paulo pode ter "chuva preta" entre sexta-feira (18) e domingo (20). De acordo com o meteorologista Alexandre Galvão, a fuligem que pode chegar à capital paulista deve ser originária dos incêndios no Pantanal e das queimadas no interior do estado edit

247 - A cidade de São Paulo pode ter "chuva preta" entre sexta-feira (18) e domingo (20), informaram meteorologistas do Climatempo. Trata-se de um fenômeno em que vento leva a fumaça das queimadas e incêndios florestais até uma área onde existem nuvens de chuva.

De acordo com o meteorologista Alexandre Galvão, a fuligem que pode chegar à capital paulista deve ser originária não apenas dos incêndios no Pantanal, mas também das queimadas que ocorrem no interior do estado. Os relatos dos estudiosos nesta matéria foram publicados no portal G1.

A fumaça deve encobrir áreas do centro-sul do Rio de Janeiro, incluindo a capital, e do centro-sul de Minas Gerais. No último final de semana o Rio grande do Sul teve chuva de coloração preta.

De acordo com estimativa do Ibama/Prevfogo, área atingida pelo fogo já ultrapassa de 1.450.000 hectares em três biomas que passam pelo território sul-mato-grossense - Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica

No estado de São Paulo o número de focos de incêndio aumentou 109% no estado de São Paulo até o último domingo (13) em comparação com o mesmo período do ano passado, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Segundo o físico Theotonio Pauliquevis, professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), "as nuvens de chuva ficam de 1,5 km a 10 km do solo". "Quando a poluição parte do nível de superfície e vem de carros ou fábricas, ela fica presa embaixo das nuvens, formando uma camada visível, mais escura, no horizonte", disse. "Aí, quando a água cai, ela bate nas partículas e a enxurrada leva essa poluição comum".

"Já a nuvem de fumaça viaja a cerca de 3 km ou 4 km do solo. Ela bate de frente com a nuvem de chuva, que absorve a fuligem e forma essa espécie de gosma que dá origem às nuvens escuras e avermelhadas e também à chuva 'preta', mais escura que o normal", acrescentou.

Nível nacional

No plano nacional a preocupação com incêndios é ainda maior. Pela primeira vez em seu período democrático, o Brasil é alvo de uma recomendação oficial para que uma investigação internacional ocorra sobre o governo Jair Bolsonaro por suas políticas ambientais e de direitos humanos. A iniciativa partiu do relator especial da Organização das Nações Unidas (ONU), Baskut Tunkat.

Um grupo de oito países europeus também alertou o Brasil que, se não tomar "ações reais" no combate ao desmatamento na Floresta Amazônica, produtos brasileiros deixarão de ser comprados.

