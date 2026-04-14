Silvia Abravanel elogia governo Lula e destaca políticas sociais

247 - A apresentadora Silvia Abravanel afirmou em entrevista ao jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles, que considera o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "muito bom", destacando a atuação voltada à população como um dos principais pontos da gestão.

Na entrevista, a empresária — recém-filiada ao PSD e pré-candidata a deputada federal — analisou o cenário político atual e fez um balanço do terceiro mandato do presidente, apontando avanços e desafios.

Ao comentar sua avaliação, Silvia afirmou: “Eu acho [o governo Lula] muito bom. Politicamente falando, eu acho muito bom. Tem os prós e tem os contras. Eu acho que ele está pautado em coisas boas para a população. Não é todo mundo que gosta do governo, mas porque não consegue compreender esse governo que a gente está vivendo”.

Ela também ressaltou a atenção dada a áreas essenciais, como transporte, saúde e alimentação. “Eu acho que [o governo] se preocupa muito com a população, tanto no transporte, quanto na saúde, na alimentação, na cesta básica. Ele realmente se preocupa”, disse.

Na avaliação da apresentadora, a complexidade política do país torna a governabilidade um desafio. “É muito difícil governar um país que tem toda essa população que gosta da esquerda, gosta da direita, gosta do centro. Então é muito difícil conseguir governar o país e agradar todo mundo”, afirmou.

Ainda assim, Silvia destacou a intenção do presidente em priorizar o interesse público: “Mas ele procura, ele procura fazer sempre o melhor pela população e não em prol de si mesmo”.

Apesar dos elogios, ela apontou dificuldades enfrentadas pelo governo, especialmente na aprovação de projetos no Congresso Nacional. Segundo a empresária, a dependência do Legislativo pode gerar críticas por parte da população.

“As pessoas acham que ele está deixando a desejar por não conseguir abraçar os pontos em que ele precisa ajudar. Então as pessoas reclamam. As pessoas não estão compreendendo o que ele está tentando fazer. É muito difícil porque não depende só dele. Depende de um Congresso, depende de aprovação, depende de muitas outras pessoas para poder aprovar as leis que ele quer aprovar”, declarou.