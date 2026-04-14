TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sudeste

      Silvia Abravanel elogia governo Lula e destaca políticas sociais

      Apresentadora se filiou ao PSD e será candidata a deputada federal por São Paulo

      Silvia Abravanel elogia governo Lula e destaca políticas sociais (Foto: Reprodução/Instagram )

      247 - A apresentadora Silvia Abravanel afirmou em entrevista ao jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles, que considera o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "muito bom", destacando a atuação voltada à população como um dos principais pontos da gestão.

      Na entrevista, a empresária — recém-filiada ao PSD e pré-candidata a deputada federal — analisou o cenário político atual e fez um balanço do terceiro mandato do presidente, apontando avanços e desafios.

      Ao comentar sua avaliação, Silvia afirmou: “Eu acho [o governo Lula] muito bom. Politicamente falando, eu acho muito bom. Tem os prós e tem os contras. Eu acho que ele está pautado em coisas boas para a população. Não é todo mundo que gosta do governo, mas porque não consegue compreender esse governo que a gente está vivendo”.

      Ela também ressaltou a atenção dada a áreas essenciais, como transporte, saúde e alimentação. “Eu acho que [o governo] se preocupa muito com a população, tanto no transporte, quanto na saúde, na alimentação, na cesta básica. Ele realmente se preocupa”, disse.

      Na avaliação da apresentadora, a complexidade política do país torna a governabilidade um desafio. “É muito difícil governar um país que tem toda essa população que gosta da esquerda, gosta da direita, gosta do centro. Então é muito difícil conseguir governar o país e agradar todo mundo”, afirmou.

      Ainda assim, Silvia destacou a intenção do presidente em priorizar o interesse público: “Mas ele procura, ele procura fazer sempre o melhor pela população e não em prol de si mesmo”.

      Apesar dos elogios, ela apontou dificuldades enfrentadas pelo governo, especialmente na aprovação de projetos no Congresso Nacional. Segundo a empresária, a dependência do Legislativo pode gerar críticas por parte da população.

      “As pessoas acham que ele está deixando a desejar por não conseguir abraçar os pontos em que ele precisa ajudar. Então as pessoas reclamam. As pessoas não estão compreendendo o que ele está tentando fazer. É muito difícil porque não depende só dele. Depende de um Congresso, depende de aprovação, depende de muitas outras pessoas para poder aprovar as leis que ele quer aprovar”, declarou.

      Artigos Relacionados

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias