Governo vê votos indefinidos de Alcolumbre e Pacheco sobre indicação de Messias ao STF

247 - O governo federal mapeia um cenário de incerteza no Senado em torno da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), com destaque para votos ainda indefinidos de nomes influentes como Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco. A indefinição desses senadores ocorre em meio a uma disputa apertada, enquanto o Palácio do Planalto mantém expectativa de aprovação da indicação.

Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil, o levantamento interno do governo aponta ao menos 16 votos considerados indefinidos, evidenciando fissuras políticas relevantes no processo de sabatina e votação. Entre os nomes listados estão o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), que, apesar de ser aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi preterido na escolha para o STF e atualmente é pré-candidato ao governo de Minas Gerais com apoio do próprio presidente.

Além deles, também figuram como indecisos a suplente Ana Paula Lobato (PSB-MA), que ocupa a vaga deixada por Flávio Dino, e o senador Angelo Coronel (Republicanos-BA), que se afastou da base governista após não ter sido incluído na chapa ao Senado na Bahia.

Apesar das incertezas, o governo mantém uma avaliação positiva quanto à aprovação de Messias. De acordo com aliados do indicado, a expectativa é de que ele obtenha entre 48 e 52 votos favoráveis, número suficiente para garantir sua nomeação ao STF.

Por outro lado, a oposição e parte dos senadores de centro apresentam um diagnóstico mais pessimista. Em cálculos internos desses grupos, Messias não alcançaria sequer 35 votos, o que colocaria sua indicação em risco no plenário.

A CNN Brasil informou ainda que buscou posicionamento dos senadores citados sobre seus votos. Até a noite da última segunda-feira (13), apenas Rodrigo Pacheco havia se manifestado, por meio de sua assessoria, afirmando que ainda não declarou seu posicionamento sobre a indicação.