Messias já tem votos suficientes no Senado, avaliam ministros do STF

247 - A indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) avança com apoio interno da Corte e articulações políticas para sua aprovação no Senado, cenário que reforça a possibilidade de consolidação do nome escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a jornalista Andréia Sadi, do G1, a movimentação envolve ministros do próprio STF, enquanto no Senado ainda há cautela quanto ao desfecho da votação.

Ministros do STF têm atuado nos bastidores para garantir votos favoráveis à indicação de Messias, atualmente advogado-geral da União. A avaliação interna é de que já há maioria suficiente para viabilizar a aprovação do nome no Congresso Nacional.

Desde a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, em outubro, o Supremo opera com apenas 10 integrantes. Lula anunciou a escolha de Jorge Messias em novembro, mas o envio oficial da indicação ao Senado ocorreu apenas no início de abril, abrindo caminho para a tramitação formal do processo.

A articulação em torno do nome de Messias inclui ministros como Kassio Nunes Marques, André Mendonça, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Nos bastidores, integrantes do tribunal fazem cálculos políticos e indicam que o cenário é favorável à aprovação, com base no diálogo entre Judiciário e Legislativo.

Apesar desse movimento, aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, evitam antecipar qualquer resultado. De acordo com interlocutores, a responsabilidade pela articulação política é do governo federal, e não há expectativa de envolvimento direto do senador na condução do processo.

A leitura predominante no STF é de que, com o apoio já estruturado e a articulação em curso, o nome de Jorge Messias reúne condições para avançar no Senado e ocupar a vaga aberta na Corte, consolidando a recomposição do tribunal após meses com cadeira vaga.