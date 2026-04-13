TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Messias já tem votos suficientes no Senado, avaliam ministros do STF

      Nos bastidores, os ministros do STF atuam nas articulações pela aprovação do nome de Jorge Messias no Senado

      Jorge Messias (Foto: Victor Piemonte/STF)

      247 - A indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) avança com apoio interno da Corte e articulações políticas para sua aprovação no Senado, cenário que reforça a possibilidade de consolidação do nome escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a jornalista Andréia Sadi, do G1, a movimentação envolve ministros do próprio STF, enquanto no Senado ainda há cautela quanto ao desfecho da votação.

      Ministros do STF têm atuado nos bastidores para garantir votos favoráveis à indicação de Messias, atualmente advogado-geral da União. A avaliação interna é de que já há maioria suficiente para viabilizar a aprovação do nome no Congresso Nacional.

      Desde a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, em outubro, o Supremo opera com apenas 10 integrantes. Lula anunciou a escolha de Jorge Messias em novembro, mas o envio oficial da indicação ao Senado ocorreu apenas no início de abril, abrindo caminho para a tramitação formal do processo.

      A articulação em torno do nome de Messias inclui ministros como Kassio Nunes Marques, André Mendonça, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Nos bastidores, integrantes do tribunal fazem cálculos políticos e indicam que o cenário é favorável à aprovação, com base no diálogo entre Judiciário e Legislativo.

      Apesar desse movimento, aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, evitam antecipar qualquer resultado. De acordo com interlocutores, a responsabilidade pela articulação política é do governo federal, e não há expectativa de envolvimento direto do senador na condução do processo.

      A leitura predominante no STF é de que, com o apoio já estruturado e a articulação em curso, o nome de Jorge Messias reúne condições para avançar no Senado e ocupar a vaga aberta na Corte, consolidando a recomposição do tribunal após meses com cadeira vaga.

      Artigos Relacionados

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias