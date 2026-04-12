Gilmar Mendes, decano do STF, defende aprovação de Messias para a suprema corte

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes saiu em defesa do nome de Jorge Messias para a Corte, afirmando que o atual Advogado-Geral da União possui trajetória compatível com a função e reúne atributos institucionais necessários para o cargo. Segundo o decano, o indicado apresenta experiência consolidada no serviço público, além de formação acadêmica consistente, o que o coloca em condições de exercer a magistratura com equilíbrio e responsabilidade.

A manifestação foi publicada pelo próprio Gilmar Mendes neste domingo (12), em meio a críticas de setores da imprensa à indicação. O ministro classificou essas avaliações como “críticas vazias e apressadas”, argumentando que ignoram o histórico profissional de Messias e sua atuação em posições de alta responsabilidade no Estado brasileiro.

Na publicação, Gilmar Mendes ressaltou que Jorge Messias construiu uma trajetória marcada pela atuação técnica e pelo respeito à separação entre os Poderes. Também destacou o perfil conciliador do advogado público ao longo de sua carreira, elemento que considera relevante para o exercício da função no Supremo.

O ministro ainda mencionou a atuação de Messias à frente da Advocacia-Geral da União (AGU), apontando seu papel na defesa da soberania nacional, especialmente no enfrentamento de medidas tarifárias impostas a produtos brasileiros. Segundo Gilmar, o trabalho do atual AGU também teve impacto em temas relevantes no próprio STF, como a responsabilização de plataformas digitais por conteúdos ilícitos.

Ao avaliar o conjunto dessas experiências, o decano do Supremo afirmou que as credenciais de Jorge Messias demonstram que ele “está à altura do cargo” e possui condições de atuar com elevado senso institucional. Gilmar Mendes também expressou confiança de que o Senado Federal fará uma análise adequada do nome indicado, considerando seus múltiplos atributos profissionais e acadêmicos.