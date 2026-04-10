Associação do MP apoia indicação de Jorge Messias ao STF e destaca trajetória e atuação do AGU

247 - A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) manifestou apoio à indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF). A posição foi divulgada em nota nesta sexta-feira (10). As informações são da CNN Brasil.

No comunicado, a entidade destacou a trajetória profissional do indicado no serviço público, ressaltando sua atuação jurídica e o compromisso com a Constituição. A associação também mencionou a experiência acumulada por Messias em funções consideradas relevantes no Estado brasileiro.

Segundo a CONAMP, o advogado-geral da União construiu sua carreira com base em atuação técnica e responsabilidade institucional. A entidade afirmou que sua eventual presença no STF poderá contribuir para o funcionamento das instituições.

Tramitação no Senado

A indicação de Jorge Messias foi encaminhada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O colegiado será responsável por analisar o nome indicado antes da votação em plenário.

O senador Weverton Rocha (PDT-MA), relator do processo, informou que a sabatina está prevista para terça-feira (29). Antes disso, o parecer deve ser apresentado na terça-feira (15). Ele declarou que seu relatório será favorável à indicação, ao considerar que o nome atende aos requisitos constitucionais exigidos para o cargo.

Após a sabatina na CCJ, a indicação será submetida ao plenário do Senado, que dará a decisão final sobre a nomeação.

Nota da CONAMP

"A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) manifesta apoio à indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.

Ao longo de sua trajetória no serviço público, Jorge Messias construiu uma reputação pautada pela atuação técnica, pelo compromisso com a Constituição e pela defesa das instituições democráticas, exercendo com equilíbrio e responsabilidade funções de elevada relevância jurídica no âmbito do Estado brasileiro.

Sua formação acadêmica e experiência acumulada em diferentes funções, aliada à reconhecida capacidade de diálogo institucional e à conduta ilibada, o credenciam para integrar a Suprema Corte.

A presença de Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal contribuirá, certamente, para o fortalecimento das instituições e para a promoção da justiça, em benefício de toda a sociedade brasileira."