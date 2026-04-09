Com data de sabatina definida, Messias diz estar “otimista e confiante” com avanço da indicação ao STF

247 - A indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) avançou no Senado, com a definição da data da sabatina e o início de uma nova fase de articulação política. O advogado-geral da União afirmou confiar no processo e intensificou a busca por apoio entre os parlamentares para garantir sua aprovação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, determinou o envio da indicação à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e marcou a sabatina, seguida da votação em plenário, para o dia 29 de abril.

Messias adota tom otimista

“Com otimismo e serenidade, recebo o calendário estipulado pelo Senado Federal para a realização de minha sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Agradeço ao presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, ao presidente da CCJ, senador Otto Alencar, e ao relator do processo, senador Weverton Rocha, o envio e o trâmite da mensagem presidencial”, afirmou Messias em nota, de acordo com a coluna da jornalista Marcela Mattos, do SBT News.

Indicado para o STF pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Messias também ressaltou que continuará dialogando com os parlamentares até a data da sabatina. Segundo ele, seguirá “buscando o diálogo franco e aberto com todos os 81 senadores, de forma respeitosa, transparente e propositiva”.

Indicação enfrentou resistência política

A definição do calendário ocorre após um período de impasse em torno da indicação. Anunciado em novembro do ano passado, o nome de Messias enfrentou resistência dentro do Congresso, onde havia preferência por outros nomes para a vaga no Supremo.

Durante esse período, a indicação permaneceu sem avanço formal. O governo federal só encaminhou a mensagem presidencial ao Senado recentemente, o que permitiu destravar a tramitação.

Apoio político e incertezas na votação

Mesmo com o avanço, ainda há dúvidas sobre a obtenção dos votos necessários. Para ser aprovado, o indicado precisa de ao menos 41 dos 81 votos no plenário do Senado. O relator da indicação na CCJ, senador Weverton Rocha (PDT-MA), já indicou que deve apresentar parecer favorável, afirmando que Messias cumpre os requisitos exigidos para o cargo.

Nos bastidores, aliados do advogado-geral apostam em apoio político relevante, incluindo partidos como PSD e MDB, que juntos somam 23 senadores. Há também expectativa de reforço da bancada evangélica.

Além disso, interlocutores avaliam que houve pressão de ministros do próprio STF para evitar que a análise da indicação fosse adiada para depois das eleições, cenário que chegou a ser cogitado.