Sindicato decide manter greve do metrô em São Paulo: "Tarcísio rompeu acordo"

Metroviários terão uma audiência de conciliação com o governo estadual na Justiça do Trabalho no final da tarde edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em uma assembleia de emergência realizada na tarde desta quinta-feira (23), o Sindicato dos Metroviários decidiu pela manutenção da paralisação iniciada hoje. Dos 2 mil trabalhadores que participaram da votação, 81% optaram pela continuidade da greve, enquanto 16% votaram contra, informa o portal Uol.

De acordo com os metroviários, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) teria rompido o acordo para liberar as catracas , o que motivou a assembleia de emergência.

O Metrô negou as acusações e alegou que não havia funcionários suficientes nas estações para retomar a operação, mas, em meio à greve, os metroviários gravaram vídeos mostrando funcionários prontos para trabalhar nas estações, o que, segundo o sindicato, prova que havia efetivo suficiente.

Mais tarde, a Justiça Trabalhista derrubou a liberação da entrada gratuita nas estações a pedido do Metrô .

"Decidimos continuar a greve. Tarcísio rompeu esse acordo, [...] mas seguimos abertos para negociar. Lamentamos que o governo Tarcísio gastou seu tempo no dia para fazer um drible nos metroviários e na população. Se hoje a cidade está um caos, o responsável por isso se chama Tarcísio de Freitas, que mentiu para a população", declarou Camila Ribeiro, presidente do Sindicato dos Metroviários.

No final da tarde, os metroviários terão uma audiência de conciliação com o governo estadual na Justiça do Trabalho. O Uol acrescenta que o Tribunal Regional do Trabalho havia determinado mais cedo que os metroviários trabalhassem com um efetivo de 80% nos horários de pico (entre 6h e 10h e entre 16h e 20h) e de 60% nos demais horários.

Como está o quadro atual:

Linhas paradas: 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata

Linhas operando: 4-Amarela e 5-Lilás

CPTM opera normalmente

Linhas de ônibus foram reforçadas

Rodízio de veículos suspenso

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.