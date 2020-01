Suspeito de ataque ao Porta dos Fundos, Eduardo Fauzi, está na Rússia

247 - Polícia Civil do Rio obteve informação de que Eduardo Fauzi, principal suspeito pelo ataque terrorista à produtora do Porta dos Fundos, viajou para Moscou, na Rússia, em 29 de dezembro, um dia antes de seu mandado de prisão ser expedido.

A informação foi veiculada pela TV Globo. Ele viajou na tarde do dia 29 de dezembro para Paris, um dia antes da expedição do mandado de prisão, de acordo com a emissora. Imagens mostraram que ele chegou de táxi ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Zona Norte do Rio.

A polícia do Rio já pediu a inclusão do nome de Fauzi na lista de procurados pela Interpol. Ainda de acordo com a TV Globo, Fauzi tem uma namorada que mora em Moscou.

Há pouco, nesta quinta-feira 2, a polícia do Rio havia informado que pediria informações da unidade de Santa Catarina para localizar o suspeito, que está foragido deste terça-feira. Ele teria dito a amigos que estaria em Florianópolis.

Nesta quarta-feira 1, um vídeo gravado por Fauzi, sem identificação de data, foi compartilhado na internet e mostra seu discurso contra os humoristas do Porta dos Fundos: “criminosos, marginais, bandidos”. Para ele, “quem fala mal de Cristo prega contra o povo brasileiro”.