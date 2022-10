Tarcísio debocha de possível apoio de Garcia e PSDB: 'Preguei mudança o tempo todo, não faz sentido estar com eles no palanque'

Ex-ministro bolsonarista deu a declaração em coletiva de imprensa após reunião com a cúpula do PP edit

247 - O ex-ministro bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) desdenhou dos possíveis apoios do governador Rodrigo Garcia e do PSDB para o segundo turno da disputa pelo governo de São Paulo contra Fernando Haddad (PT). A informação é do jornal O Globo .

"Eu preguei mudança o tempo todo. Não faz sentido agora estar com eles (PSDB) no palanque", afirmou Tarcísio em coletiva de imprensa concedida após reunião com a cúpula do PP.

Rodrigo Garcia ficou em terceiro lugar na disputa pelo governo de SP, com 18,40% dos votos válidos. Ele pertence ao PSDB, que governa São Paulo há 28 anos e foi derrotado no primeiro turno destas eleições . Nesta terça-feira (4), noticiou-se que o partido apoiaria Tarcísio no segundo turno contra Fernando Haddad.

O ex-ministro bolsonarista, que liderou a corrida para o governo no primeiro turno, afirmou que quer 'mudança', sinalizando um afastamento de Garcia e do PSDB: "Agora, eu entendo que eles têm capilaridade, têm boas políticas que precisam ser preservadas, entendo que eles podem ter um papel fundamental na eleição do presidente. Mas vou seguir na linha que me comprometi com o estado de São Paulo. Uma linha de mudança, preservando o bom legado".

