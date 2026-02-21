Tarcísio deixa entrevista sem responder pergunta sobre vice investigado em Andorra por suspeita de lavagem de dinheiro

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deixou uma entrevista concedida neste sábado (21) após agenda na região metropolitana sem responder perguntas sobre a investigação do vice-governador Felício Ramuth (PSD) por suspeita de lavagem de dinheiro. O vice e sua esposa, Vanessa Ramuth, são alvo de apurações da Justiça de Andorra, pequeno país europeu, que determinou o bloqueio de US$ 1,4 milhão (cerca de R$ 7,2 milhões) em uma conta atribuída ao casal. As informações são do jornal O Globo.

O episódio ocorreu durante visita de Tarcísio à inauguração de uma área de lazer em Embu das Artes. O governador respondeu a outros questionamentos, mas retirou-se ao ser abordado sobre o caso de Ramuth. Em nota divulgada na sexta-feira (20), o governo estadual disse que não há processo no Brasil contra o vice-governador e que a investigação internacional envolve apenas diligências preliminares sobre o banco AndBank.

De acordo com o texto, "todos os esclarecimentos sobre o caso já foram prestados diretamente em Andorra, não havendo nova oitiva agendada e nem fato novo. Todos os recursos foram devidamente declarados, bem como todos os impostos pagos". Questionado sobre o caso, Ramuth afirmou que os valores bloqueados são lícitos e foram declarados à Receita Federal no Brasil.

Investigação em Andorra teve início em 2023

O processo preliminar em Andorra teve início em 30 de maio de 2023, após relatório do Ministério Público local apontar possíveis irregularidades financeiras, e levou à adoção de medidas cautelares, incluindo o bloqueio patrimonial. O casal prestou depoimento presencial em 2 de outubro de 2025, acompanhado de sua defesa, e foi notificado sobre a decisão que determinou o sequestro dos valores.

Segundo a defesa de Ramuth, a investigação se restringe às diligências sobre o banco e não há acusações formais contra o vice-governador ou sua esposa. Todos os procedimentos foram devidamente esclarecidos junto às autoridades de Andorra, e a defesa solicitou que o caso seja tratado exclusivamente no âmbito internacional.