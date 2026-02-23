Tarcísio diz que investigação sobre vice é "fofoca" e não muda chapa

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que a investigação envolvendo o vice-governador Felício Ramuth (PSD) na Justiça de Andorra não deve provocar mudanças na composição da chapa que disputará a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes em 2026. Questionado se o caso poderia alterar a formação da chapa, Tarcísio minimizou o episódio. “Nada. Fofoca antes de eleição sempre tem”, afirmou o governador, de acordo com a Folha de São Paulo.

As declarações foram dadas nesta segunda-feira (23), durante evento que celebrou os 125 anos do Instituto Butantan, na capital paulista. Ramuth é investigado sob suspeita de ter lavado mais de US$ 1,6 milhão, cerca de R$ 8,3 milhões, em conta bancária mantida em seu nome e no de sua esposa. O vice nega qualquer irregularidade.

Declarações durante evento no Butantan

O governador acrescentou que os valores mencionados na apuração já constariam em documentos oficiais. “Está na declaração de bens e rendas da esposa dele desde 2009, é bem antigo esse negócio. Então, para mim é uma coisa que não tem nada a ver”, declarou.

Tarcísio também sustentou que o próprio vice já apresentou esclarecimentos. “Eu acho que quem tem que comentar e já vem comentando é ele. [Ele] deu todos os esclarecimentos à Justiça e à própria imprensa. Então não tem mais o que falar sobre isso”, disse.

Investigação em Andorra e defesa do vice

A apuração ocorre na Justiça de Andorra, país europeu localizado entre França e Espanha. A suspeita envolve movimentações financeiras superiores a US$ 1,6 milhão em conta vinculada ao vice-governador e à sua esposa.

Na sexta-feira anterior, Ramuth negou irregularidades e afirmou ter prestado todos os esclarecimentos necessários às autoridades de Andorra. Ele declarou ainda que os recursos foram devidamente informados à Receita Federal.

Em nota divulgada na mesma data, o Governo de São Paulo afirmou que não há processo aberto no Brasil relacionado ao caso. O comunicado registra que “não existe acusação contra o vice-governador e sua esposa, e nem processo aberto no Brasil, mas sim uma investigação a respeito do referido banco AndBank. Todos os esclarecimentos sobre o caso já foram prestados diretamente em Andorra, não havendo nova oitiva agendada e nem fato novo. Todos os recursos foram devidamente declarados, bem como todos os impostos pagos.”

Disputa pela vice em 2026

Felício Ramuth pretende disputar novamente o cargo de vice-governador em 2026 e é apontado como um dos nomes mais cotados para integrar a chapa de Tarcísio. Outro possível candidato à vaga é o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado (PL).