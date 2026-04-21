Tarcísio entra em cena para conter racha entre União Brasil e PP em São Paulo

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi obrigado a entrar em campo para tentar reduzir a crise instalada entre União Brasil e Progressistas no estado. Segundo informações publicadas pelo Metrópoles, uma disputa interna da federação formada pelas duas siglas estaria provocando um racha na base aliada.

A aliança entre União Brasil e PP integram sua base política em São Paulo e são vistas como importantes para ampliar palanques e candidaturas no próximo pleito.

A briga se deu por conta da escolha de quem comandará a federação em São Paulo. A disputa envolve Milton Leite, nome influente do União Brasil no estado, e Maurício Neves, presidente paulista do PP.

Nos últimos dias, o PP indicou a possibilidade de o senador Ciro Nogueira assumir o comando da federação em São Paulo. A alternativa seria uma tentativa de encerrar o impasse no maior colégio eleitoral do país.

A reação do União Brasil foi imediata. Em nota pública, o partido afirmou não aceitar ser “governado por procuração” e enfatizou “veemente repúdio a qualquer articulação que pretenda entregar o comando da futura federação a lideranças alheias à realidade e aos desafios do nosso estado”.

O comunicado também endureceu o discurso ao afirmar que, se a indicação avançar, a legenda “trabalhará para inviabilizar em definitivo qualquer aliança e irradiará instabilidade para todo o projeto eleitoral”.

Quem está sem dormir por conta dessa crise é o deputado federal Guilherme Derrite, que é cotado para concorrer ao Senado.

De acordo com a reportagem, Derrite demonstrava preocupação com a instabilidade da federação e com a saída de parlamentares do PP diante do conflito interno. A articulação do governador teria ocorrido após pedido de Ciro Nogueira.

O cenário também expõe a relação estremecida entre Tarcísio e Maurício Neves. O desgaste ganhou força no fim do ano passado, quando o dirigente do PP ameaçou retirar o partido da aliança com o governador, alegando insatisfação de prefeitos da legenda com a gestão estadual.

Outro elemento que passou a circular entre lideranças partidárias é a possibilidade de Pablo Marçal ser lançado ao Senado pelo União Brasil, o que poderia impactar a candidatura de Derrite.

Na última semana, Marçal esteve em Brasília ao lado de Derrite e do senador Flávio Bolsonaro. Segundo a publicação, o influenciador também tem colaborado com orientações na área digital da pré-campanha de Flávio.