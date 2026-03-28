Após desgaste com Kassab, vice de Tarcísio anuncia filiação ao MDB

247 - O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, anunciou neste sábado (28) sua filiação ao MDB, oficializando a saída do PSD após um período de desgaste com o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Ramuth, por meio de suas redes sociais, confirmou a saída. “Recebo com muita honra o convite do MDB para integrar esse grande time, que conta com lideranças como Ricardo Nunes, Baleia Rossi e Michel Temer”, escreveu o vice-governador.

A saída de Ramuth do PSD já vinha sendo antecipada por aliados, diante do agravamento da relação com Kassab. O conflito se intensificou há mais de um ano, quando o dirigente passou a manifestar publicamente o interesse em ocupar o posto de vice na chapa do governador Tarcísio de Freitas nas eleições de 2026.

O cargo é considerado estratégico dentro do projeto político do PSD, já que poderia abrir caminho para uma eventual candidatura de Kassab ao governo paulista em 2030. A movimentação, no entanto, gerou desconforto tanto com Ramuth quanto com o próprio governador.

Em janeiro, Tarcísio evidenciou o mal-estar ao afirmar que Kassab tem “suas opiniões próprias”, após declarações do então secretário defendendo que o governador tivesse mais independência política em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Mesmo diante das tensões, Tarcísio sinalizou que pretende manter Ramuth como vice em sua tentativa de reeleição. Segundo bastidores, Kassab chegou a dizer ao governador que, nesse cenário, o vice deveria buscar outro partido — o que acabou se concretizando com a ida ao MDB.

A legenda, por sua vez, já vinha se movimentando desde fevereiro para ocupar espaço na chapa majoritária, mesmo que não necessariamente com a vice. Apesar da saída de Ramuth, o PSD indicou que seguirá apoiando a reeleição de Tarcísio em 2026.

A decisão também enfraquece a pretensão do deputado estadual André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, que buscava viabilizar seu nome como candidato a vice-governador.





Impacto político

Nos bastidores, chegou-se a cogitar que investigações envolvendo Ramuth por suposta lavagem de dinheiro em Andorra pudessem alterar os planos do governador. No entanto, aliados de Tarcísio avaliam que o episódio teve efeito contrário, consolidando sua permanência na chapa.

De acordo com assessores, o governador interpretou a divulgação do caso como um possível vazamento com objetivo de prejudicar o vice. Publicamente, classificou o episódio como “fofoca” e afirmou que não haveria impacto na composição eleitoral.

Com a definição sobre o vice, a atenção da pré-campanha se volta agora para a escolha dos candidatos ao Senado. Uma das vagas deve ser ocupada pelo deputado federal Guilherme Derrite, enquanto a outra, indicada pelo PL, está em disputa entre o deputado Mário Frias e o vice-prefeito da capital, Coronel Mello Araújo.

O senador Flávio Bolsonaro afirmou que o partido deve bater o martelo sobre o nome até a próxima segunda-feira (30), consolidando mais uma etapa da articulação política para as eleições de 2026 em São Paulo.