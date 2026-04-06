Disputa no PL expõe divergência entre Tarcísio e bolsonaristas por vaga ao Senado em São Paulo

247 - A definição do candidato ao Senado pelo PL em São Paulo abriu um racha entre o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a família Bolsonaro, levando a legenda a preparar uma pesquisa de intenção de voto para orientar a escolha. O movimento evidencia a disputa interna por espaço político e a tentativa de equilibrar interesses eleitorais no estado, informa Caio Junqueira, da CNN Brasil.

Tarcísio tem defendido nos bastidores o nome do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), como alternativa para compor a chapa ao lado de Guilherme Derrite (PP), ex-secretário de Segurança Pública. A avaliação do governador é de que Prado poderia ampliar a base eleitoral ao atrair eleitores de centro e fortalecer alianças com prefeitos e deputados estaduais, além de impulsionar sua própria campanha à reeleição.

O nome de André do Prado, no entanto, não é visto como alinhado ao núcleo mais próximo do bolsonarismo, que considera o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro como principal referência para a indicação ao Senado. O cenário mudou após Eduardo se tornar réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por coação processual, o que pode levar à perda de seus direitos políticos. Diante disso, aliados do grupo passaram a defender o ex-ministro da Cultura Mario Frias (PL) como opção para a disputa.

Outra possibilidade dentro do campo bolsonarista é o vice-prefeito da capital paulista, Coronel Mello (PL), indicado por Jair Bolsonaro na chapa que elegeu Ricardo Nunes (MDB). Sua atuação independente na prefeitura tem gerado apoio de partidos da base municipal, que veem nele um nome competitivo para o Senado.

Diante da falta de consenso, surge ainda a possibilidade de um nome alternativo: o empresário Renato Bolsonaro, irmão de Jair Bolsonaro. Ele admite a eventual candidatura, mas afirma não estar atuando para isso no momento. “Meu nome está à disposição. Se o partido achar que é um bom nome, eu disputo, mas não estou trabalhando por isso. Não participo dessa decisão. No momento, sou pré-candidato a deputado federal”, declarou à CNN.