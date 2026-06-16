Tarcísio tem 46% e Haddad 33% no 1º turno em São Paulo, diz Real Time Big Data

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece na liderança em todos os cenários de primeiro turno testados para a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes nas eleições de 2026. Os dados são de uma pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (16).

De acordo com o levantamento, Tarcísio mantém vantagem sobre os demais concorrentes avaliados, incluindo o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), principal adversário nos cenários simulados pela pesquisa.

Na primeira projeção apresentada pelo instituto, Tarcísio registra 46% das intenções de voto. Em segundo lugar está Haddad, com 33%. O deputado federal Kim Kataguiri (Missão) aparece com 8%, enquanto o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) soma 6%.

Nesse cenário, os votos brancos e nulos representam 4% do eleitorado consultado. Outros 3% afirmaram não saber em quem votar ou preferiram não responder.

A pesquisa também simulou um segundo cenário sem a presença de Kim Kataguiri. Nessa hipótese, Tarcísio amplia sua vantagem e alcança 49% das intenções de voto. Haddad mantém os mesmos 33%, enquanto Paulo Serra sobe para 10%.

Ainda nesse cenário, os votos brancos e nulos totalizam 4%, mesmo percentual registrado entre os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder.

Metodologia da pesquisa

O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 15 de junho, com entrevistas feitas junto a 2.000 eleitores em diferentes regiões do estado de São Paulo.

Segundo o Real Time Big Data, a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi custeada pelo próprio instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-09734/2026.