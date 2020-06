Testes da Prefeitura de São Paulo indicam 1,2 milhão de infectados por coronavírus na cidade

Dados preliminares do inquérito sorológico para descobrir a quantidade de infectados pelo coronavírus na cidade de São Paulo apontaram que 1,2 milhão de pessoas já foram infectadas. Número demonstra que a subnotificação é enorme edit

247 - A Prefeitura de São Paulo, comandada por Bruno Covas (PSDB), obteve os resultados preliminares do inquérito sorológico para descobrir a quantidade de infectados pelo coronavírus na cidade. De acordo com os resultados, cerca de 1,2 milhão de pessoas podem já ter sido infectadas. A informação foi publicada na coluna de Mônica Bergamo. O número é mais do que o total de Espanha e França juntas, e demonstra que a subnotificação é enorme e uma barreira a ser vencida para otimizar o enfrentamento à Covid-19.

Os dados oficiais disponíveis até agora registravam apenas 10% de todos os casos descobertos pela prefeitura - ou cerca de 120 mil casos de Covid-19 confirmados na capital paulista.

O objetivo da prefeitura é aproximar o máximo possível o número real de infectados. O inquérito sorológico prevê a realização de exames em 45 mil pessoas sorteadas em todos os distritos por idade, renda e outros critérios, formando amostra representativa de SP. Até agora, cerca de 5 mil exames foram realizados.

De acordo com o site disponibilizado pelo governo federal para atualizações de coronavírus, o estado de São Paulo tem 221 mil confirmações e 12,6 mil mortes provocadas pela doença.

Em nível nacional são 1,1 milhão de casos e 51 mil óbitos, o que deixa o Brasil em segundo lugar no ranking global, atrás apenas dos Estados Unidos. Na plataforma Worldometers, a principal economia do planeta tem 2,3 milhões de infectados e 122,6 mil falecimentos.

Nesta segunda-feira (22), Jair Bolsonaro voltou a subestimar o coronavírus e afirmou que "talvez tenha havido um pouco de exagero" na maneira como a pandemia foi tratada. Também chegou a classificá-la como uma "gripezinha", em março, e perguntou "e daí?" ao ser questionado sobre os cinco mil mortos pela doença, em abril.

