"Todos têm direito a um tratamento igual, justo e de boa qualidade", diz Lula durante entrega de equipamento contra câncer em SP

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta terça-feira (23) da entrega de um novo acelerador linear ao Hospital Santa Marcelina, na zona leste de São Paulo. O equipamento, considerado essencial para tratamentos de radioterapia em pacientes com câncer, recebeu investimento de R$ 7,3 milhões e ampliará a capacidade de atendimento da unidade. O novo aparelho tem capacidade para realizar até mil tratamentos radioterápicos por ano, fortalecendo a assistência oncológica oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Nova tecnologia amplia atendimento oncológico

Durante a cerimônia, Lula destacou a qualidade tecnológica do equipamento e relacionou a novidade à própria experiência recente com sessões de radioterapia.

“A máquina de radioterapia aqui na zona leste é muito mais moderna do que aquela que eu faço em Brasília, e eu acabei de fazer 15 sessões de radioterapia. O que nós queremos é que, independentemente do lugar onde mora, independentemente da cor, independentemente da religião, independentemente do partido, todos têm direito a um tratamento igual, justo e de boa qualidade”, afirmou o presidente.

O acelerador linear é o principal equipamento utilizado em tratamentos radioterápicos. A tecnologia permite maior precisão na aplicação da radiação sobre tumores, reduzindo impactos em tecidos saudáveis e aumentando a eficiência terapêutica.

Investimento de R$ 7,3 milhões

De acordo com o Hospital Santa Marcelina, a chegada do novo aparelho permitirá ampliar a oferta de procedimentos e reduzir a demanda reprimida por tratamentos especializados.

Além de Lula, participaram da solenidade o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Durante o evento, uma representante da instituição agradeceu tanto ao governo federal quanto ao governo estadual. Ao mencionar a gestão do governador Tarcísio de Freitas, parte do público reagiu com vaias.

Mais cidades recebem equipamentos

A entrega em São Paulo ocorreu simultaneamente à instalação de novos equipamentos de radioterapia em Fortaleza, no Ceará, e Sinop, em Mato Grosso. A iniciativa busca ampliar o acesso ao tratamento contra o câncer em diferentes regiões do país e reduzir o tempo de espera dos pacientes.

Tratamento de saúde do presidente

Lula concluiu recentemente um tratamento complementar após a retirada de uma lesão cancerígena no couro cabeludo. Conforme boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, o presidente passou por sessões preventivas de radioterapia ao longo de três semanas após a remoção de um carcinoma basocelular em abril.

Segundo a equipe médica, a lesão estava localizada e associada à exposição prolongada ao sol, sem sinais de disseminação para outras partes do organismo.