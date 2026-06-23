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      "Todos têm direito a um tratamento igual, justo e de boa qualidade", diz Lula durante entrega de equipamento contra câncer em SP

      Novo acelerador linear no Hospital Santa Marcelina fará até mil tratamentos por ano

      Presidente Lula durante entrega de equipamentos de Radioterapia no Hospital Santa Marcelina em São Paulo (Foto: Ricardo Stuckert / PR)
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      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta terça-feira (23) da entrega de um novo acelerador linear ao Hospital Santa Marcelina, na zona leste de São Paulo. O equipamento, considerado essencial para tratamentos de radioterapia em pacientes com câncer, recebeu investimento de R$ 7,3 milhões e ampliará a capacidade de atendimento da unidade. O novo aparelho tem capacidade para realizar até mil tratamentos radioterápicos por ano, fortalecendo a assistência oncológica oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

      Nova tecnologia amplia atendimento oncológico

      Durante a cerimônia, Lula destacou a qualidade tecnológica do equipamento e relacionou a novidade à própria experiência recente com sessões de radioterapia.

      “A máquina de radioterapia aqui na zona leste é muito mais moderna do que aquela que eu faço em Brasília, e eu acabei de fazer 15 sessões de radioterapia. O que nós queremos é que, independentemente do lugar onde mora, independentemente da cor, independentemente da religião, independentemente do partido, todos têm direito a um tratamento igual, justo e de boa qualidade”, afirmou o presidente.

      O acelerador linear é o principal equipamento utilizado em tratamentos radioterápicos. A tecnologia permite maior precisão na aplicação da radiação sobre tumores, reduzindo impactos em tecidos saudáveis e aumentando a eficiência terapêutica.

      Investimento de R$ 7,3 milhões

      De acordo com o Hospital Santa Marcelina, a chegada do novo aparelho permitirá ampliar a oferta de procedimentos e reduzir a demanda reprimida por tratamentos especializados.

      Além de Lula, participaram da solenidade o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Durante o evento, uma representante da instituição agradeceu tanto ao governo federal quanto ao governo estadual. Ao mencionar a gestão do governador Tarcísio de Freitas, parte do público reagiu com vaias.

      Mais cidades recebem equipamentos

      A entrega em São Paulo ocorreu simultaneamente à instalação de novos equipamentos de radioterapia em Fortaleza, no Ceará, e Sinop, em Mato Grosso. A iniciativa busca ampliar o acesso ao tratamento contra o câncer em diferentes regiões do país e reduzir o tempo de espera dos pacientes.

      Tratamento de saúde do presidente

      Lula concluiu recentemente um tratamento complementar após a retirada de uma lesão cancerígena no couro cabeludo. Conforme boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, o presidente passou por sessões preventivas de radioterapia ao longo de três semanas após a remoção de um carcinoma basocelular em abril.

      Segundo a equipe médica, a lesão estava localizada e associada à exposição prolongada ao sol, sem sinais de disseminação para outras partes do organismo.

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