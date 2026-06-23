"Nunca houve tanto investimento simultâneo como agora", diz Lula, durante entrega de primeira etapa da nova Serra das Araras

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta terça-feira (23), da entrega da primeira etapa das obras da Nova Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro. Durante a cerimônia, o chefe do Executivo afirmou que o Brasil vive o maior ciclo de investimentos simultâneos de sua história.

Considerada uma das mais importantes obras de infraestrutura rodoviária em andamento no país, a Nova Serra das Araras recebeu investimento de R$ 1,5 bilhão para modernizar um trecho projetado originalmente na década de 1940. O empreendimento busca ampliar a segurança viária, melhorar a logística nacional e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

"Eu duvido que tenha havido na história do Brasil um governo que investiu mais na recuperação urbana do que nós estamos fazendo. Nunca houve um momento na história do país em que tenha havido tanto investimento simultâneo como há agora. O PAC significou 1 trilhão e 700 bilhões de reais e já executamos quase 90%", afirmou Lula.

Intervenção estratégica para a economia

A Nova Serra das Araras integra o processo de modernização da Via Dutra, principal corredor rodoviário entre Rio de Janeiro e São Paulo. O trecho atende cerca de 390 mil veículos por mês, sendo 36% deles destinados ao transporte de cargas.

Nesta primeira etapa, foi liberado um segmento de quatro quilômetros da pista de subida, no sentido São Paulo. O novo trecho conta com quatro faixas de rolamento, acostamento, iluminação, faixas de segurança e oito viadutos.

As obras já ultrapassaram 70% de execução física e envolvem 34 frentes de trabalho simultâneas, com mais de dois mil trabalhadores diretamente empregados. O avanço do cronograma permitiu antecipar a conclusão do projeto de 2029 para 2027.

Lula destaca investimentos federais no Rio

Durante o evento, Lula também ressaltou os investimentos realizados pelos governos petistas no estado do Rio de Janeiro e em áreas sociais.

"Queria que vocês pesquisassem para saber se, na história da República deste país, houve um presidente que colocou mais dinheiro no Rio de Janeiro do que eu e a presidenta Dilma Rousseff. Mais ainda: estudem para saber se houve um presidente que está investindo mais na educação e na saúde do que nós estamos investindo. Perguntem se há um presidente que já investiu mais em inclusão social do que nós estamos fazendo neste país. Eu duvido que algum governador tenha recebido de algum presidente mais ajuda do que receberam no governo Lula e Dilma", declarou.

Dutra concentra metade do PIB brasileiro

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, destacou a importância econômica da rodovia. O banco apoia os investimentos da concessão da Via Dutra, que somam R$ 10,7 bilhões.

"Por essa estrada passa metade do PIB brasileiro. Metade da economia brasileira depende da Dutra. Quanto mais lento o tráfego, menos eficiência, menos produtividade, mais custo, menos emprego, menos salário, menos progresso", afirmou.

Mercadante também destacou os impactos da obra na vida da população. "A vida de vocês vai mudar para melhor. Vocês vão daqui para o Rio tomar banho de praia em menos de uma hora, voltar com segurança, com a família, curtir a vida e, principalmente, vai gerar muito emprego, muita renda, vai atrair muito investimento para a região", disse.

Propag e recuperação fiscal do Rio

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, destacou a adesão do estado ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), assinada na segunda-feira (22). Segundo ele, a medida ajudará a reorganizar as finanças estaduais.

"Essa inauguração tem um quê simbólico. Para o Estado do Rio de Janeiro, representa um aquecimento em sua economia. Representa um investimento em rodovia que vai se perdurar durante um bom tempo, trazendo circulação de riqueza, mobilidade urbana e mais segurança", afirmou.

Sobre o programa, Couto acrescentou que "o Propag, efetivamente, vai dar condições para que o estado do Rio de Janeiro possa respirar e cumprir projetos sociais, projetos em vários segmentos, projetos no âmbito da segurança e projetos que a população espera que o estado venha a cumprir."

Mais segurança e redução no tempo de viagem

Ao final das obras, a Nova Serra das Araras terá 16 quilômetros de extensão, sendo oito quilômetros em cada sentido. A estrutura contará com quatro faixas por pista, 24 viadutos, duas rampas de escape para caminhões, três passarelas para pedestres, iluminação completa, monitoramento inteligente e cobertura 4G em todo o trecho.

O ministro dos Transportes, George Santoro, afirmou que a segurança é um dos principais objetivos do empreendimento. "É o maior conjunto de obras de infraestrutura da história do Rio de Janeiro, na área de transporte e logística. A ideia aqui é segurança. É olhar as pessoas que vão passar todos os dias aqui, os caminhoneiros. Não só a melhora da economia como um todo, mas, principalmente, a segurança viária", declarou.

As intervenções devem dobrar a velocidade operacional máxima da rodovia, de 40 km/h para até 80 km/h. A previsão é de redução de até 25% no tempo de viagem na pista de subida e de até 50% na pista de descida, fortalecendo a integração logística entre os dois maiores polos econômicos do país.

Além dos ganhos para a mobilidade, a obra gera cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos e beneficia aproximadamente 20 milhões de habitantes da Baixada Fluminense, do Sul Fluminense e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.