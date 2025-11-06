TRE-SP rejeita ação que tornaria Pablo Marçal inelegível

247 - O Tribunal Regional Eleitoral do estado de São Paulo (TRE-SP) rejeitou nesta quinta-feira (6) ação que tornaria o influenciador Pablo Marçal inelegível por abuso de poder político e econômico nas eleições municipais de 2024. O TRE acatou o recurso de Marçal por unanimidade.

O ex-candidato foi acusado após prometer gravar vídeos em apoio a candidatos a vereadores em troca de doações para sua campanha. Na época, o empresário pediu Pix de R$ 5 mil para apoiar os candidatos.

"Você conhece alguém que queira ser vereador e é candidato? Essa pessoa vai fazer o que? Ela vai mandar um Pix para a minha campanha, de doação, Pix de R$ 5 mil. Fez essa doação, eu mando o vídeo. Clicou aqui no formulário, cadastra, a equipe vai entrar em contato", disse em vídeo publicado em setembro de 2024.

A primeira instância jurídica havia condenado Marçal em fevereiro. A ação foi protocolada pelo PSB de Tabata Amaral e pela coligação de Guilherme Boulos (PSOL), adversários do influenciador na campanha para a prefeitura.