Ubá confirma 78 casos suspeitos de leptospirose e uma morte causada pela doença após enchentes

247 - Após fortes chuvas e enchentes que provocaram deslizamentos de terra no fim de fevereiro, o município de Ubá, na Zona da Mata mineira, registrou 78 casos suspeitos de leptospirose, um aumento de 90% em 24 horas. Na quarta-feira, eram 41 casos confirmados. Uma mulher de 33 anos morreu na terça-feira (10) devido a complicações da doença. As informações são do jornal O Globo.

A leptospirose é uma doença infecciosa transmitida por bactérias presentes na urina de ratos. Durante alagamentos, a urina se mistura à água e à lama, tornando o risco de contágio elevado. A Secretaria Municipal de Saúde de Ubá informou que laboratórios credenciados na cidade estão coletando material dos pacientes, que será enviado para análise na Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte.

Sintomas e orientações à população

Diante do aumento de casos, a prefeitura tem alertado a população nas redes sociais sobre os sintomas da doença, que incluem febre, dor de cabeça, náusea ou vômito e dor intensa no corpo, especialmente nas panturrilhas. O órgão orienta que qualquer pessoa com sinais da enfermidade procure imediatamente uma unidade de saúde.

Outra cidade da Zona da Mata, Matias Barbosa, registrou 47 casos suspeitos de leptospirose. Uma pessoa teve a doença confirmada, oito casos foram descartados e 38 seguem em investigação. A prefeitura orienta a população a buscar atendimento médico ao identificar sintomas e recomenda o uso de luvas, botas e equipamentos de proteção ao limpar residências ou áreas afetadas pelas enchentes.

Em Juiz de Fora, cidade mais atingida pelas chuvas, não há registros de casos suspeitos. A prefeitura realiza ações preventivas, como distribuição de hipoclorito e orientação direta à população sobre cuidados com a lama, água contaminada e materiais expostos. A SES-MG emitiu, em 24 de fevereiro, um alerta epidemiológico reforçando a necessidade de vigilância, controle vetorial e mobilização comunitária, com recomendações técnicas para prevenção de doenças associadas a enchentes e inundações.

O governo de Minas Gerais destinou R$ 8,3 milhões para Ubá, por meio de adiantamentos e reforços emergenciais, para fortalecer a assistência à saúde e reorganizar serviços essenciais. A SES-MG também enviou novas câmaras frias para recompor o armazenamento de medicamentos e vacinas.