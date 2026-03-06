Lula anuncia auxílio de R$ 7,3 mil a famílias e crédito empresarial de R$ 500 milhões para atingidos por chuvas em MG

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta sexta-feira (6), a assinatura de duas Medidas Provisórias destinadas a apoiar famílias e empresas atingidas por enchentes e deslizamentos na Zona da Mata Mineira. As iniciativas preveem transferência direta de recursos às famílias afetadas e a criação de uma linha de crédito para estimular a recuperação econômica da região.

Entre as medidas anunciadas está o pagamento de R$ 7.300, em parcela única, para famílias que tiveram suas residências atingidas pelos desastres naturais. O benefício será pago pela Caixa Econômica Federal e será destinado a moradores de municípios que tiveram situação de calamidade reconhecida e que vivem em áreas efetivamente afetadas pelas chuvas.

Ao anunciar as ações, Lula afirmou: “Assinei hoje duas Medidas Provisórias. A primeira garante apoio financeiro direto de R$ 7.300 para as famílias atingidas pelas enchentes e deslizamentos na Zona da Mata Mineira. A segunda, cria linha de financiamento de R$ 500 milhões de reais para empreendedores e empresas afetadas.”

Além do auxílio direto às famílias, o governo federal instituiu uma linha de crédito de R$ 500 milhões voltada a empreendedores e empresas que sofreram prejuízos com as enchentes. Os financiamentos serão operados pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil com recursos do Fundo Social.

Os empréstimos poderão ser utilizados para reconstrução de imóveis, recuperação de infraestrutura empresarial e recomposição de capital de giro, com prioridade para micro e pequenas empresas. As taxas de juros serão definidas posteriormente pelo Conselho Monetário Nacional.

O presidente também destacou a mobilização de diferentes frentes de apoio do governo federal para atender os municípios atingidos. “Tudo que a chuva destruiu, o Governo do Brasil vai ajudar a reconstruir.”

Entre as ações em andamento estão operações da Defesa Civil e de militares em apoio às prefeituras para limpeza das cidades, desobstrução de vias e construção de pontes provisórias.

Segundo Lula, o governo também enviou recursos, alimentos, medicamentos e equipamentos de saúde para a região afetada. Outras medidas incluem a liberação do saque-calamidade do FGTS para moradores atingidos, parcelas adicionais do seguro-desemprego e a antecipação de benefícios sociais.

“Liberamos o saque-calamidade do FGTS para as famílias atingidas, parcelas extra do seguro-desemprego e vamos antecipar o pagamento do Bolsa Família, do BPC e do PIS-PASEP.”

O presidente também mencionou o mecanismo de Compra Assistida, destinado a acelerar o acesso à moradia para famílias que perderam suas casas durante as chuvas.