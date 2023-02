'Um líder nato', avalia Tarcísio de Freitas ao comentar a postura de Lula após enchentes em SP

De acordo com um dos membros do governo paulista, havia a preocupação de que o petista tentasse colocar o governador em uma situação delicada por ter sido ministro de Bolsonaro edit

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse a aliados ter ficado encantado com o comportamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante encontro no litoral norte de São Paulo, atingido por enchentes no último final de semana. Pelo menos 49 pessoas morreram e cerca de quatro mil estão desalojadas (na casa de parentes ou amigos) e desabrigadas (que precisam da ajuda do Poder Público).

De acordo com um dos membros do governo estadual, havia a preocupação de que durante o encontro Lula tentasse colocar o chefe do Executivo paulista em uma situação delicada por ter sido ministro da Infraestrutura no governo Jair Bolsonaro (PL). "Tarcísio disse que Lula se comportou como um líder nato e mostrou-se superior a qualquer rixa partidária", afirmou o aliado de Tarcísio em entrevista à coluna de Daniel Cesar, no portal IG.

Outra fonte disse que "o governador gostou muito da reunião e considera que o presidente fez o que dele se esperava". "Ele chegou a cumprimentar o Lula por deixar divergências de lado", disse.

Na última segunda-feira (20), Lula defendeu união entre os governos federal, estadual e das cidades atingidas por enchentes. Tarcísio agradeceu ao presidente.

