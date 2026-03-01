Flopou: USP estima apenas 20,4 mil pessoas em ato bolsonarista na Paulista

247 - O Monitor do Debate Político do Universidade de São Paulo (USP/Cebrap), em parceria com a ONG More in Common, estimou em 20,4 mil o número de pessoas presentes no ato bolsonarista neste domingo (1º) na Avenida Paulista, em São Paulo.

De acordo com o levantamento, a margem de erro é de 12%, o que permite estimar uma variação entre 18 mil e 22,9 mil participantes no horário de pico, registrado às 15h53. Segundo o monitor da USP/Cebrap, esse foi o momento de maior concentração de público ao longo do ato.

A medição foi realizada a partir de fotos aéreas analisadas com o uso de software de inteligência artificial. Os responsáveis pelo levantamento informaram que foram tiradas imagens em cinco horários distintos: 13h58, 14h40, 15h16, 15h53 e 16h35. Para a contagem oficial, foram selecionadas oito fotos feitas às 15h53.

“As imagens cobriram toda a extensão, sem sobreposição. A mesma metodologia vem sendo usada desde agosto de 2022 para calcular o público de diversos eventos políticos”, informaram os responsáveis pelo monitor.

A manifestação reuniu lideranças e parlamentares da direita que defenderam anistia a Jair Bolsonaro e outros condenados pela tentativa de golpe de 8 de janeiro, além do impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

Também participaram do ato o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o presidente do Partido Liberal, .

Segundo o Monitor do Debate Político da USP/Cebrap, a última manifestação da extrema direita, chamada de “Caminhada pela Liberdade e Anistia”, organizada por movimentos de direita em 7 de dezembro, reuniu 42,2 mil pessoas na mesma via, também de acordo com o levantamento da USP/Cebrap.