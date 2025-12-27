“Vai trabalhar", responde Ricardo Nunes a pedido por moradia (Vídeo)

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, respondeu a uma moradora da periferia que pediu a criação de um projeto habitacional.

Durante a abordagem, registrada em vídeo e amplamente compartilhada nas redes, o prefeito respondeu ao apelo por moradia com a frase: “Vai trabalhar, vai conquistar como todo mundo faz, com trabalho.”

A declaração rapidamente viralizou e passou a ser alvo de fortes reações, sobretudo de internautas e movimentos ligados à luta por habitação.

Numa cidade com déficit habitacional histórico, onde milhares de famílias vivem em áreas precárias ou sem acesso à moradia digna, a resposta do prefeito ignora o papel do poder público na formulação e execução de políticas públicas voltadas à habitação social e transfere ao indivíduo a responsabilidade por um problema estrutural.

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, respondeu moradora de periferia que pediu um projeto habitacional:



“Vai trabalhar, vai conquistar como todo mundo faz, com trabalho.” pic.twitter.com/zBaZfcyqDi — QG do POP (@QGdoPOP) December 26, 2025



