Tarcísio exalta resultados, mas omite dados e parceria com governo Lula em balanço de gestão

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apresentou em 2025 um balanço de sua gestão desde janeiro de 2023 destacando resultados em diferentes áreas, mas deixou de mencionar entraves, pendências e dados que relativizam os números anunciados. A apresentação foi feita no Palácio dos Bandeirantes, na quinta-feira (18) e incluiu projetos ainda não concluídos e indicadores que divergem de estatísticas oficiais. As informações são do UOL.

Obras anunciadas ainda não saíram do papel

Entre os principais destaques do balanço está o túnel Santos–Guarujá, apresentado como uma conquista da atual gestão. O projeto, porém, ainda não foi iniciado. Embora a concessão já tenha sido leiloada, o contrato segue sem assinatura. A obra prevê investimento total de R$ 5,1 bilhões, dividido igualmente entre os governos estadual e federal, mas o balanço não mencionou a participação do governo federal no empreendimento.

Situação semelhante ocorre com a anunciada remoção da favela do Moinho, no centro da capital paulista. A intervenção ainda não foi concretizada e depende, em sua maior parte, de repasses da União, o que também não foi explicitado na apresentação do governador.

Habitação inclui subsídio tratado como entrega de moradia

Na área habitacional, Tarcísio afirmou ter entregue 76,4 mil moradias em três anos e ter outras 110 mil em obras. O número, no entanto, inclui um modelo de subsídio que não corresponde à construção direta de unidades. Do total de 186,4 mil moradias citadas, 68% referem-se a cartas de crédito entre R$ 10 mil e R$ 16 mil destinadas a famílias de baixa renda para entrada em financiamentos imobiliários. O programa recebeu R$ 1 bilhão em investimentos nos últimos três anos, mas o valor não cobre integralmente os imóveis anunciados como entregues pelo governo estadual.

Segurança pública ignora alta de feminicídios

No campo da segurança, o balanço destacou a queda nos índices de homicídios dolosos, roubos e latrocínios. Os latrocínios, por exemplo, caíram de 135 casos em 2023 para 111 neste ano, considerando o período de janeiro a outubro. O governador classificou os resultados como “recordes”. O relatório, contudo, não mencionou o aumento dos feminicídios no estado. As estatísticas oficiais apontam 181 vítimas em 2023 contra 207 no mesmo período analisado em 2025, configurando um dado igualmente histórico, mas ausente do balanço apresentado.

Muralha Paulista tem alcance menor que o anunciado

O programa Muralha Paulista também foi citado como estando presente em “praticamente 600 municípios”. A iniciativa prevê a integração de câmeras das prefeituras a uma central estadual de monitoramento. Em agosto, reportagem do UOL revelou dificuldades financeiras enfrentadas por prefeitos para aderir ao sistema.

À época, apenas 24 dos 645 municípios estavam integrados. Procurada novamente, a Secretaria de Segurança Pública informou que o número atual chegou a 78 cidades, o equivalente a cerca de 12% do total de municípios paulistas.

Regularização de terras beneficia grandes proprietários

O balanço comemorou ainda a regularização fundiária no Pontal do Paranapanema, com a concessão de descontos de até 90% para ocupantes de terras públicas. Segundo o governo, o programa beneficiaria majoritariamente pequenos agricultores. Os dados, contudo, apontam que cerca de 70% dos contemplados são grandes proprietários rurais que ocuparam áreas destinadas originalmente à reforma agrária.

Educação tem números divergentes dos dados do Inep

Na educação, Tarcísio afirmou que 77% dos alunos da rede estadual foram alfabetizados na idade certa, até os 7 anos, indicando um crescimento de 30% entre 2023 e 2024. O dado não aparece no site da Secretaria de Educação. Segundo o Inep, o percentual paulista é de 58,1%. Questionada, a secretaria afirmou que utiliza outro critério, baseado em um aplicativo que grava a leitura dos estudantes. De acordo com a própria pasta, a taxa era de 64% em 2023, o que representaria um crescimento de 20%, e não de 30%, como anunciado pelo governador.

Metas herdadas entram como entregas da gestão

O balanço também incluiu como metas cumpridas ou em fase final obras anunciadas por governos anteriores, como o monotrilho da Linha 17-Ouro do metrô e o trecho norte do Rodoanel. Quando Tarcísio assumiu o governo, ambas as obras já estavam com mais de 80% de execução, mas foram incorporadas ao relatório como entregas de sua gestão.