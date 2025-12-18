Lula lidera todos os cenários de 1º e 2º turno em 2026, diz AtlasIntel

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança de todos os cenários simulados para as eleições presidenciais de 2026, tanto no primeiro quanto no segundo turno, segundo um novo levantamento nacional divulgado nesta quinta-feira, 18. Os dados mostram que, se o pleito fosse realizado hoje, Lula venceria todos os principais adversários testados pela pesquisa, mantendo ampla vantagem sobre candidatos ligados ao bolsonarismo e governadores da oposição.

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg traçou diferentes cenários eleitorais e avaliou disputas com a presença de nomes como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), além de outros governadores cotados para a corrida presidencial.

No primeiro turno, em um cenário que inclui Flávio Bolsonaro como candidato indicado por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula registra 48,1% das intenções de voto, contra 29,3% do senador. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), aparece em terceiro, com 7,2%. Em uma simulação ampliada, com a inclusão de Tarcísio de Freitas, o presidente mantém a liderança com 47,9%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 21,3%, e pelo governador paulista, com 15%. Caiado soma 4,4%.

Quando o cenário exclui Flávio Bolsonaro e testa apenas Lula contra Tarcísio de Freitas e Caiado, o presidente alcança 48,8%, enquanto o governador de São Paulo marca 28,3% e Caiado, 5,5%. Em outra hipótese, com Michelle Bolsonaro como principal adversária, Lula também aparece com 48,8%, contra 30% da ex-primeira-dama e 7,5% de Caiado.

Há ainda um cenário sem integrantes da família Bolsonaro nem Tarcísio de Freitas. Nesse recorte, Lula pontua novamente 48,8%, enquanto Caiado sobe para 16,3%. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), aparece com 11,7%, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 9%.

O levantamento também investigou a aceitação, entre eleitores da ala bolsonarista, da eventual candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência. Segundo os dados, 75,2% afirmaram concordar com a escolha, enquanto 17,1% discordaram e 7,6% disseram não saber. Questionados sobre quem deveria compor a chapa como vice, os entrevistados apontaram Tarcísio de Freitas (25,8%) e Michelle Bolsonaro (23%) como as opções preferidas, seguidos por Romeu Zema e Ronaldo Caiado, ambos com 9,6%, Ratinho Júnior (8,6%) e Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro, com 8,1%.

A pesquisa também simulou um cenário em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seria o candidato do PT em 2026, sem a presença de Lula. Nesse caso, Haddad lidera com 43,9%, enquanto Tarcísio de Freitas aparece com 28,5%. Caiado soma 6,1% e Ratinho Júnior, 4,1%.

Nos cenários de segundo turno, Lula venceria todos os adversários testados. Contra Tarcísio de Freitas, o presidente teria 49%, frente a 45% do governador paulista. Em uma disputa com Michelle Bolsonaro, Lula alcança 50%, contra 45%. A vantagem é ainda maior sobre Flávio Bolsonaro, com 53% para Lula e 41% para o senador. Contra Caiado, Zema ou Ratinho Júnior, o presidente registra 49%, enquanto os adversários ficam com 39%.

O levantamento também mediu a rejeição dos principais nomes políticos. Ao serem questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, os entrevistados colocaram Jair Bolsonaro no topo da lista, com 48,9%. Lula aparece em seguida, com 47,8%, seguido por Flávio Bolsonaro (45,6%), Michelle Bolsonaro (43,3%), Nikolas Ferreira (PL), com 42,9%, Romeu Zema (39,8%) e Tarcísio de Freitas (39,3%).

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 15 de dezembro, com 18.154 entrevistados em todas as regiões do país. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento utilizou a metodologia Atlas Random Digital Recruitment (RDR), que recruta participantes de forma orgânica durante a navegação na internet, em diferentes dispositivos e territórios geolocalizados.