Lula é aprovado por 48,8% e desaprovado por 50,7%, diz AtlasIntel

247 - A mais recente pesquisa do instituto AtlasIntel revela que os índices de aprovação e desaprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permaneceram praticamente inalterados entre novembro e dezembro, reforçando um cenário de forte divisão na opinião pública brasileira. Os dados mostram que 50,7% dos entrevistados desaprovam a atual gestão, enquanto 48,8% afirmam aprová-la, diferença considerada estatisticamente irrelevante diante da margem de erro de um ponto percentual.

Em relação ao mês anterior, houve apenas uma leve oscilação positiva entre os que aprovam o governo: em novembro, esse grupo representava 48,6%. Já o percentual de desaprovação permaneceu exatamente o mesmo no período.

Apesar da estabilidade nos índices de aprovação, a avaliação geral do governo apresentou uma mudança sutil, porém relevante. Cresceu o número de brasileiros que classificam a gestão Lula como “boa” ou “ótima”, passando de 44,4% em novembro para 46,5% em dezembro. No sentido oposto, a parcela que considera o governo “ruim” ou “péssimo” oscilou dentro da margem de erro, indo de 48,6% para 48,9%.

Segundo os pesquisadores do AtlasIntel, o movimento observado na avaliação do governo “sugere interrupção do processo de deterioração observado anteriormente e abre espaço para ganho de fôlego ao longo de 2026”. O instituto avalia que esse possível alívio no desgaste pode estar associado à expectativa em torno de novas políticas públicas com impacto direto na população, como a proposta de isenção do Imposto de Renda e o fim da obrigatoriedade das autoescolas.

A pesquisa ouviu 18.154 pessoas em todo o país entre os dias 10 e 15 de dezembro, por meio do método de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). O nível de confiança do levantamento é de 95%, o que confere robustez estatística aos resultados apresentados.