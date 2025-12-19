Ciro Nogueira diz que prefere Flávio a Tarcísio “um milhão de vezes”

247 - O presidente nacional do Progressistas (PP), senador Ciro Nogueira, declarou que prefere o senador Flávio Bolsonaro como candidato ao Palácio do Planalto em vez do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A afirmação foi feita em meio às articulações iniciais para a eleição presidencial de 2026 e revela como parte do centrão observa a disputa interna no campo conservador.

Em entrevista à coluna de Paulo Cappelli, no Metrópoles, Ciro Nogueira foi direto ao comparar os dois nomes. “Prefiro Flávio a Tarcísio um milhão de vezes. Flávio tem que trabalhar para diminuir a rejeição”, afirmou o senador, ao comentar as movimentações do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro em busca de alianças políticas.

A declaração ocorre enquanto Flávio Bolsonaro tenta ampliar seu diálogo com partidos de centro, entre eles o próprio PP, com o objetivo de construir um arco de alianças competitivo para 2026. Apesar da manifestação pública de simpatia por parte de Ciro Nogueira, o apoio formal da legenda ainda não está definido.

Segundo o dirigente, o PP pretende aguardar até o primeiro trimestre do próximo ano para analisar pesquisas de intenção de voto e avaliar qual nome do campo conservador apresenta melhores condições de enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima eleição presidencial.

Além de Flávio Bolsonaro, outros nomes seguem no radar das articulações políticas, como os governadores Ronaldo Caiado, do União Brasil, Romeu Zema, do Novo, e Ratinho Junior, do PSD. Tarcísio de Freitas, por sua vez, tem reiterado publicamente que disputará a reeleição em São Paulo, embora continue sendo lembrado por dirigentes de centro como uma alternativa caso o senador não avance nas pesquisas.