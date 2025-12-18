Candidatura de Moro ao governo do Paraná é "irreversível", diz presidente do União Brasil

247 - A confraternização de fim de ano do União Brasil, realizada nesta semana em Brasília, serviu de palco para uma manifestação pública de apoio à candidatura do ex-juiz suspeito e senador Sergio Moro ao governo do Paraná nas eleições de 2026. As informações são do jornal O Globo.

Durante o evento, o presidente nacional da sigla, Antonio Rueda, e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto gravaram um vídeo direcionado ao parlamentar, no qual reafirmam que o projeto eleitoral do partido no estado segue mantido. A afirmação foi feita em meio a um cenário de tensão dentro da federação formada entre o União Brasil e o Progressistas, especialmente no Paraná, onde o PP resiste à candidatura de Moro.

Vídeo em festa reforça apoio a Moro

No vídeo gravado durante o evento partidário, Rueda se dirige diretamente ao senador após uma breve introdução feita por ACM Neto. “Moro, você está preparado (para ser governador). Eu tenho certeza. O Neto fez aqui uma introdução maravilhosa. O governo do Paraná é seu, meu irmão. Escapa do raio, mas não escapa de você. Estamos juntos aqui. Nossa candidatura do Moro é irreversível. Vamos pra frente”, afirmou o presidente do União Brasil.

A gravação foi interpretada como um gesto político claro da direção nacional da legenda para sustentar publicamente o nome de Moro, mesmo diante das dificuldades internas enfrentadas na federação.

Impasse com o PP pressiona federação

Apesar da posição reiterada por Rueda, o presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, já declarou que o diretório do PP no Paraná não pretende apoiar a candidatura do senador. O impasse é considerado um dos principais pontos de desgaste no processo de formalização da federação, que já foi encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral.

Em entrevista recente , Moro reagiu às declarações e cobrou o cumprimento de um acordo previamente firmado no estado. “No Paraná, havia um acordo prévio do PP de que haveria o apoio à minha candidatura. A gente espera que seja cumprido. Eles não têm candidato competitivo para apresentar”, declarou o senador.

Bastidores indicam resistência interna

Embora o vídeo tenha reforçado o discurso público de apoio, dirigentes da federação avaliam reservadamente que o cenário segue desfavorável para Moro. Nos bastidores, a resistência do PP no Paraná, liderada pelo deputado Ricardo Barros, tem provocado desfiliações e enfraquecido a estrutura local das legendas, elevando o custo político da manutenção da candidatura.

Ainda assim, aliados do senador veem na manifestação de Rueda e ACM Neto uma tentativa clara do comando nacional do União Brasil de sustentar o nome de Moro como principal aposta da legenda para a disputa ao governo do Paraná, mesmo sob crescente pressão interna por uma reacomodação política no estado.