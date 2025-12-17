Ao mercado financeiro, Ciro Nogueira projeta reeleição de Lula

247 - O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do PP e um dos principais líderes do Centrão, indicou a integrantes do mercado financeiro que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não deve entrar na disputa pelo Palácio do Planalto em 2026. As informações são do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Segundo relatos presentes na reunião de Ciro com integrantes do mercado, o senador afirmou que Tarcísio deve tentar a reeleição ao governo paulista. O presidente do PP confirmou que Flávio Bolsonaro deve ser o candidato da direita em 2026 e que o filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro chegaria competitivo à disputa de 2026 contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas projetou que o petista acabaria vencendo a eleição.

O encontro teria ocorrido com integrantes da corretora Terra Investimentos, no mesmo dia em que uma pesquisa Quaest indicou crescimento de Flávio entre nomes associados ao campo da direita.