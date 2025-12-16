TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Malafaia defende recuo de Flávio e aposta em Tarcísio para 2026

      Pastor afirma que senador não tem musculatura política para vencer Lula

      Malafaia defende recuo de Flávio e aposta em Tarcísio para 2026

      247 - O pastor Silas Malafaia, uma das principais lideranças da extrema direita brasileira e aliado de Jair Bolsonaro (PL), defendeu nesta terça-feira (16) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reveja sua intenção de disputar a Presidência da República. Em entrevista à coluna de Paulo Cappelli, do Metrópoles, Malafaia disse que o parlamentar deveria abrir espaço para uma candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), considerado mais competitivo no atual cenário eleitoral.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Avaliação eleitoral e rejeição nas pesquisas

      Segundo Malafaia, Flávio Bolsonaro reúne qualidades pessoais, mas não possui força política suficiente para derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para ele, a rejeição eleitoral é um fator determinante, e nesse quesito Tarcísio de Freitas aparece em situação mais favorável.

      “Você pega a última pesquisa que saiu. Qual é a rejeição do Flávio? É a mesma de Bolsonaro e a de Lula, que é grande também. A de Tarcísio é bem abaixo. E rejeição é uma coisa importante. É como se o povo dissesse o seguinte, na minha percepção. ‘Nós não queremos Lula, mas também não queremos um Bolsonaro para presidente’. É uma percepção minha”, afirmou.

      O pastor também chamou atenção para a reação do governo federal ao anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. “Eu não vi ninguém do governo Lula atacar Flávio [após o anúncio da candidatura]. Que coisa interessante. É como se dissessem: ‘É esse aí mesmo, é esse que nós queremos’”, declarou.

      Defesa de Tarcísio e Michelle como alternativa

      Para Malafaia, a direita deveria apostar em uma chapa encabeçada por Tarcísio de Freitas, tendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) como vice. Segundo ele, a composição teria maior capacidade de dialogar com diferentes segmentos do eleitorado.

      “Uma chapa para ser combativa, para ganhar uma eleição: Tarcísio [candidato] e Michelle como vice. A Michelle encarna [o voto de] mulheres, direita, é evangélica e é filha de nordestino”, disse.

      Críticas à estratégia de Flávio Bolsonaro

      O líder religioso também criticou a forma como a pré-candidatura do senador foi anunciada, avaliando que faltou diálogo interno no campo conservador. “O momento requer conversas. Falar com todas as lideranças que depois apoiaram Bolsonaro. Achei um movimento errado. O Bolsonaro está emocionalmente debilitado, porque é vítima de injustiça. Então acho que foi errado e não vou engolir. Não é assim, não”, afirmou.

      Questionado sobre a possibilidade de atuar diretamente para convencer Flávio Bolsonaro a desistir da disputa, Malafaia afirmou que não pretende se envolver nos bastidores políticos. Segundo ele, sua atuação se dará no debate público, para estimular a reflexão dentro da direita.

      O pastor também rebateu críticas de eleitores conservadores que classificam Tarcísio de Freitas como um político de centro. Para sustentar o argumento, citou a composição do governo Bolsonaro. “Bolsonaro, quando era presidente, governou com quem? O ministro das Comunicações era Fábio Faria, do PSD, o chefe da Casa Civil era o Ciro Nogueira, do Progressistas”, avaliou

      Artigos Relacionados

      Tags